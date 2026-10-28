Владислав Панев: Изключително съм горд от резултатите от изборите в неделя в Западните покрайнини

Изключително съм горд от резултатите от изборите в неделя в Западните покрайнини. Не само, че Андрей Гюров печели убедително с над 48% от гласовете, но трима българи ще бъдат депутати в новата Скупщина като представители на победилата Студентска листа.
Цариброд е една от едва трите общини в цяла Южна Сърбия, в която листата побеждава Вучич. Другите две са Ниш (студентите печелят големите градове) и Пирот, където също живеят наши сънародници. Което прави дългогодишната ни работа в района още по-значима.
Тримата български депутати в Скупщината са:
Александър Васев - ветеринар;
Петар Митов - адвокат с потекло село Моинци;
Татяна Жунич - фармацевт в потекло от село Протопопинци.
Убеден съм, че това ще помогне много за доходите в Западните покрайнини и за връзките със сънародниците ни от двете страни на границата!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зеления
Коментиран от #8
10:04 28.10.2026
2 А като яде и пи с лама Калушев
Коментиран от #7
10:05 28.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ВЛАДКО МАЗНИЯ ОТ
10:15 28.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 007 лиценз ту кил
10:22 28.10.2026
7 Абе
До коментар #2 от "А като яде и пи с лама Калушев":Тиа не пият бе, само субстанции и пърхутки.
10:25 28.10.2026
8 БИВШ МИЛИЦИОНЕР
До коментар #1 от "Зеления":КАНДЕВ НЕ Е БИЛ МИЛИЦИОНЕР 75НАБОР Е ТРИ ГОДИШНО МАХАРИ ДЕВЕТ ГОДИНИ ПАСЛО ОВЦЕ НИЩО ОБЩО НЯМА С МИЛИЦИЯТА .
10:25 28.10.2026