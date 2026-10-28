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Владислав Панев: Изключително съм горд от резултатите от изборите в неделя в Западните покрайнини

Владислав Панев: Изключително съм горд от резултатите от изборите в неделя в Западните покрайнини

28 Октомври, 2026 10:00 605 8

  • западни покрайнини-
  • избори-
  • сърбия-
  • президентски вот-
  • андрей гюров

Цариброд е една от едва трите общини в цяла Южна Сърбия, в която листата побеждава Вучич

Владислав Панев: Изключително съм горд от резултатите от изборите в неделя в Западните покрайнини - 1
Снимка: БГНЕС
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Владислав Панев Владислав Панев финансов анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Изключително съм горд от резултатите от изборите в неделя в Западните покрайнини. Не само, че Андрей Гюров печели убедително с над 48% от гласовете, но трима българи ще бъдат депутати в новата Скупщина като представители на победилата Студентска листа.

Цариброд е една от едва трите общини в цяла Южна Сърбия, в която листата побеждава Вучич. Другите две са Ниш (студентите печелят големите градове) и Пирот, където също живеят наши сънародници. Което прави дългогодишната ни работа в района още по-значима.

Тримата български депутати в Скупщината са:

Александър Васев - ветеринар;

Петар Митов - адвокат с потекло село Моинци;

Татяна Жунич - фармацевт в потекло от село Протопопинци.

Убеден съм, че това ще помогне много за доходите в Западните покрайнини и за връзките със сънародниците ни от двете страни на границата!


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зеления

    15 2 Отговор
    Те българите от Западните покрайнини не са наясно, че Гюров е член на петроханската секта и поради слабото покритие на нашите телевизии в Сърбия не са разбрали, че милиционера, който е кандидат за вицепрезидент не може две изречения на кръст да върже !!!

    Коментиран от #8

    10:04 28.10.2026

  • 2 А като яде и пи с лама Калушев

    13 1 Отговор
    на Трифон зарезан горд ли беше?

    Коментиран от #7

    10:05 28.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ВЛАДКО МАЗНИЯ ОТ

    7 0 Отговор
    ...ЕТРОХАНСКАТА ТРУПА МИЛИОНЕР ЗАЩО НЕГО ОСВЕТЛИТЕ .

    10:15 28.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 007 лиценз ту кил

    3 0 Отговор
    Ей ги къде са западните покрайнини, оттатък Петрохан.

    10:22 28.10.2026

  • 7 Абе

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "А като яде и пи с лама Калушев":

    Тиа не пият бе, само субстанции и пърхутки.

    10:25 28.10.2026

  • 8 БИВШ МИЛИЦИОНЕР

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Зеления":

    КАНДЕВ НЕ Е БИЛ МИЛИЦИОНЕР 75НАБОР Е ТРИ ГОДИШНО МАХАРИ ДЕВЕТ ГОДИНИ ПАСЛО ОВЦЕ НИЩО ОБЩО НЯМА С МИЛИЦИЯТА .

    10:25 28.10.2026