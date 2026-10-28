Владислав Панев: Изключително съм горд от резултатите от изборите в неделя в Западните покрайнини

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Изключително съм горд от резултатите от изборите в неделя в Западните покрайнини. Не само, че Андрей Гюров печели убедително с над 48% от гласовете, но трима българи ще бъдат депутати в новата Скупщина като представители на победилата Студентска листа.

Цариброд е една от едва трите общини в цяла Южна Сърбия, в която листата побеждава Вучич. Другите две са Ниш (студентите печелят големите градове) и Пирот, където също живеят наши сънародници. Което прави дългогодишната ни работа в района още по-значима.

Тримата български депутати в Скупщината са:

Александър Васев - ветеринар;

Петар Митов - адвокат с потекло село Моинци;

Татяна Жунич - фармацевт в потекло от село Протопопинци.

Убеден съм, че това ще помогне много за доходите в Западните покрайнини и за връзките със сънародниците ни от двете страни на границата!