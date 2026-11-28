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„Не е нужно да сме от един отбор, за да сме едно общество“, заяви Андрей Гюров след сблъсъците около мача между „Олимпик“ Марсилия и „Левски“. Бившият служебен премиер призова политиците да покажат същата способност за солидарност, която според него българските футболни привърженици са демонстрирали след инцидентите.

„И е време ние, политиците, да започнем да даваме пример за това, вместо да очакваме обществото да го дава на нас“, написа Гюров във Facebook. Той подчерта, че хората могат да бъдат съперници, без да се превръщат във врагове, и че различията не изключват взаимното уважение и грижата за другия.

Гюров настоя за отговорност след насилието

„Случилото се в Марсилия е недопустимо“, заяви Гюров. По думите му извършителите трябва да бъдат наказани, а институциите, допуснали насилието, да понесат отговорност. Той призова българските власти да настояват пред френската страна за пълно изясняване на случая.

В публикацията си Гюров посочи, че към момента на изказването му двама български граждани все още са били в болница във Франция. По-новата информация уточнява, че двама българи остават пациенти в болница в Марсилия, а трети гражданин е бил там като придружител и не е имал нужда от лечение. Общо петима българи са били транспортирани до лечебно заведение, а на други шестима е оказана медицинска помощ на място.

Френските власти водят две разследвания

Според информацията за случая при инцидентите са пострадали 11 български граждани. Френските власти разследват действията на привърженици на „Олимпик“ Марсилия за умишлено нанасяне на телесна повреда с използване на оръжие. Отделно се проверяват действия на фенове на „Левски“ за подбуждане към омраза чрез използване на нацистки символи. Към момента няма данни разследванията да са приключили или да са повдигнати окончателни обвинения.

УЕФА е започнала дисциплинарно производство срещу „Олимпик“ Марсилия. Разследванията във Франция и процедурата на европейската футболна централа трябва да изяснят както действията на участниците в сблъсъците, така и организацията на сигурността на стадион „Велодром“.

„Не смятам, че трябва да избираме между това да бъдем европейци и това да защитаваме българските граждани“, написа Гюров. Според него принадлежността към Европейския съюз дава основание на България да изисква от Франция същата защита на гражданите, която би очаквала и у дома.

Източници: focus-news.net, btvnovinite.bg, bntnews.bg