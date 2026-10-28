Александър Стоянов, историк: Вучич е победен, но не е приключен

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Съседна Сърбия произведе новината на Балканите вчера - "Студентската листа" разби Вучич на изборите и грабна пълно мнозинство в Скупщината с около 140 от 250 мандата.

Това коментира във "Фейсбук" историкът Александър Стоянов.

Много хора у нас бъркат, че това беше глас за ЕС и против Русия.

В Сърбия нещата не стоят така. Народът излезе да гласува там заради вътрешните проблеми на страната, а не заради външната ѝ политика.

Сърбите искат по-адекватна вътрешна политика, по-малко корупция, повече грижа за населението, здравеопазването и публичната инфраструктура.

Умориха се една партия-паразит да дои спестяванията, осигуровките и данъците им.

Що се касае до външната политика, "Студентската листа" вероятно ще е доста по-благосклонна спрямо ЕС от Вучич, но ще сгрешите много, ако очаквате сърбите изведнъж да загърбят Русия, да приемат Косово и да се сдобрят с Босна и Херцеговина.

Сърбия има своите дългосрочни интереси, които тя следва неотклонно от поне век, за разлика от България.

Тези интереси не са се променили. Сърбите нито са забравили, нито са простили разпадането на Югославия, отделянето на Косово и съдбата на босненските сърби. Не са заобичали България повече и не са започнали да харесват Русия по-малко.

Ние често ги преценяваме през собственото ни отношение към държавата ни и останалите държави в региона, но това е грешка. Сърбите не са българи - техният светоглед и политически нагласи са различни.

Времето ще покаже какво ще се промени и какво ще остане същото при новите управници, както и до кога ще се задържат.

Вучич е победен, но не е приключен, каквото и да пишат на лозунгите си поддръжниците на "Студентска листа".