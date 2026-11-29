ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Кадрилът е танц, в който се сменят партньорите. В политическия речник думата маркира непостоянство. Нашата нова история е емблематичен пример за това зловредно явление. Държавните ни мъже крачат от Изток на Запад и обратно.

Това коментира за в. "Труд" Росен Тахов.

Заблуда е, че Александър Батенберг е избран от Учредителното събрание в Търново. Княза го назначава руският император Александър II. Свободата иде от Изток и е логично политиката да тръгне в тази посока.

Батенберг обаче е хесенски принц и едното му око гледа на Запад. В отговор братушките организират преврат. На 9 август 1886 г. русофили с конвой го подкарват към Дунава. “Някои от офицерите забелязаха, че файтоните са тринайсет, и това фатално число порази суеверните”, пише Симеон Радев. “От тротоара Радко Димитриев гледаше как файтоните се отдалечават и ядеше един геврек”, допълва картината той.

Настъпва времето на Безкняжието. Така е наречен периодът, в който българският престол стои празен. Съставено е регентство събира се Велико народно събрание. Понеже е велико, място на действието пак е Велико Търново. Форумът трябва да намери достойна глава в Европа, на която да постави нашата корона. На 29 октомври депутатите избират принц Валдемар Датски. В него обаче е заложена хамлетовската колебливост на литературния му предтеча. “Да бъде или не?”, пита се Валдемар и решава да не рискува на Изток.

Тогава мъдри глави командироват в странство Константин Стоилов, Димитър Греков и Константин Хаджикалчев. Мисията на тримата е да продължат търсенето на княз. Късметът им излиза във Виенската опера. Там срещат принц Фердинанд Сакскобургготски.

Фердинанд не е от колебливия сой на датчаните. Решително сяда на престола. В Европа му викали Лисицата, защото лавира между Запада и Изтока. Великите сили не го признават за законен владетел. Най-упорита е Русия, бил “германски агент”. Фердинанд прилага на руската мечка “лисичи номер”.

Лятото на 1895 г. при новия руски император Николай II пристига делегация. В нея хитро е включен Иван Вазов, авторът на “Здравствуйте, братушки!” Целта е да се подготви почвата за минаването на престолонаследника Борис от католицизма в православието. Догматически от Западната към Източната църква.

На 25 януари 1896 г. императорът поздравява княза за “патриотическото решение”. Обещава да прати пълномощник, който ритуално да топне в купела младенеца.

На 1 февруари пристига граф Голенишчев-Кутузов. От Българската екзархия в Цариград идва Екзарх Йосиф I. Мирото е донесено от Кремъл в ковчеже инкурстирано със скъпоценни камъни. Обредът е извършен на Сретение Господне в съборния храм “Св. Неделя”.

“През следващите пет дни всички европейски сили, подписали Берлинския мирен договор преди 18 години, признаха официално Фердинанд за княз на България. Неустановеното положение на България в Европа най-после беше узаконено и тронът на Фердинанд - осигурен”, хроникира княжеският биограф Стивън Констант. На 26 септември 1912 г. избухва Балканската война.

Управляват Народната и Прогресивнолибералната партия. Техните водачи Иван Гешов и Стоян Данев са заклети русофили. Кръстят се пред Изтока и проклинат Запада.

“Сега е моментът!”, решава руската дипломация. Докато “нашите” са на власт в България, ще им внушим да отстъпят територия на Румъния. Така власите ще забравят претенциите си за Бесарабия.

Империята има още една причина да ампутира български земи и да ги пришие към Румъния. С този жест братушките кроят да откъснат дунавската монархия от Тройния съюз и да я спечелят за Тройното съглашение. Това са двата военно-политически блока, известни по-късно като Централните сили и Антантата.

Гешов и Данев не могат да скършат хатъра на Николай II. На 26 април 1913 г. в Петербург е подписан протокол, с който Силистра е откъсната от майката родина и закарфичена към югоизточния пеш на Влашко. Васил Радославов е немски възпитаник, завършил правни науки в Хайделберг. През декември 1913 г. хваща държавното кормило с неговата Либерална концентрация. Премиерът вади вода от девет кладенци, за да ни приобщи към Германия. Дори със силата на оръжието!

Радославов е единственият политик, извадил револвер в Народното събрание. На 2 юли 1914 г. камарата обсъжда съдбоносен заем от 500 000 000 лева. С него министър-председателят иска да павира пътя на страната към Първата световна война. Злонамерената опозиция обаче е против.

В сюблимието на дебатите Васил Радославов вади пищов. Гърмилото е “шестак”, в барабана има по един куршум за всяка опозиционна парламентарна група. Гласуват заема и България влиза във войната с Централните сили. Резултатът - национална катастрофа.

По волята на съдбата все сме във файтона на губещите. Така е през двете световни войни. На 1 март 1941 г. България влиза в Тристранния пакт като съюзник на Германия, Италия и Япония. На този ден е поредният фатален избор.

Цар Борис III е против, защото се е нагледал на ужасии в Голямата касапница, както наричат Първата световна. “По-добре черен хляб, отколкото черни забратки!”, често повтарял той. Премиерът Богдан Филов обаче демонстрира неприсъща за един археолог кръвожадност:

“Апелирах към царя да бъде войник, какъвто е бил в миналото и да не изоставя страната, която има пълно доверие в него. Казах му, че аз не съм бил войник, но произхождам от военно семейство и никога не съм отстъпвал пред борбата. Винаги съм се борил и винаги съм сполучвал досега в тази борба, вярвам, че и сега ще сполуча. Ако трябва да паднем, нека паднем поне с чест.”

След Втората световна ние отново сме в лагера на пораженците, дълбоко затънали в Изтока. “Дружбата със СССР е нужна за България така, както Слънцето и въздуха за всяко живо същество!”, пуска директивата Георги Димитров.

Чакаше се за “Москвич” дванадесет години, а “Кока-кола” беше вражеско питие. “Всяко кебапче - куршум срещу империализма!”, агитираха плакатите. На тоя фон Тодор Живков и Леонид Брежнев се прегръщаха със сочни целувки.

Къде сме сега? В Европейския съюз, но мнозина политици дърпат към Евразийския. Компасът пак играе между Запада и Изтока.

Източник: trud.bg