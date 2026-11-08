Петър Кичашки: Дронове потопяват кораби. Ние ги посрещаме с хляб и сол

От Фейсбук профила на Петър Кичашки е юрист, доктор по конституционно право
Значи, да обобщим позицията на придворните анализатори и бившите анализатори, които сега са властови фактори:
1. Русия не можела да изгуби войната;
2. Войната трябва веднага да спре;
3. Понеже по аргумент от точка 1 и точка 2, следователно Русия ще победи;
4. Русия като победи това “най-вероятно” (дори по собствените им думи!) ще отвори нови войни, които Русия ще води и срещу нас. Но ние няма какво да направим - щом Русия води война, вижте точка 1 и 2;
5. Ако Европа се въоръжава, за да се пази от Русия, значи Европа се готвила за война с Русия. Защо? Ами, защото ако Европа е въоръжена, значи Русия е “заплашена” и следователно - война. И после точка 1 и 2, нали.
От всичко това, ако ги слушате тия публични говорители, изводът е само един. Направо да викаме руснаците да идват и да завземат всичко до Париж. Щото то им се полага, един вид. То си е тяхно, бе. Целият свят е техен. И ние трябва да пазим мира, като не се опъваме на Русия. Щото, ако не сме съгласни, че светът е техен, значи сме войнолюбци. Те руснаците, милите, не искат война. Искат съвсем мирно всички да капитулираме пред тях, да признаем величието им и да им благодарим за честа да им служим. Кое не е ясно?! И какво пък толкоз ни пречи?! Все се намира някой да не е готов да коленичи пред Москва и заради този някой войната е оправдана, щото той я предизвиква.
Дронове потопяват кораби в български води. Ние ги посрещаме с хляб и сол и викаме Митрофанова на кафе да ѝ благодарим, че освободително ни напада. За българският управленец днес и за неговите клакьори руският интерес е преди всичко. И това ще завърши катастрофално. Това води войната на границата - колаборационизма с агресора. Тогава агресорът решава, че е негово право и задължение да вземе и твоето, което той си разглежда като негово. Ако си силен опонент, всеки ще се замисли дали да те нападне. Ако си мекотело в стил асамблея “Знаме на мира” и викаш “бий ме, обичам те”, тогава си плячка.
Е, доживяхме да ни облъчват в телевизора хора, за които да си плячка е повод за гордост.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Не знам
Коментиран от #19
16:03 08.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Само питам
Коментиран от #10
16:04 08.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Като коне
Не виждаме по-далеч от носа си.
В Черно море за 2026, цялата година има ударени и потопени над 550 кораба, от които поне 450 са такива, които са пътували към и от руски пристанища.
16:05 08.11.2026
8 Кой какво
16:05 08.11.2026
9 Само тоя още не е разбрал че
16:05 08.11.2026
10 Много просто
До коментар #4 от "Само питам":защото тя била специалист по други въпроси..
16:06 08.11.2026
11 Някой
Коментиран от #43
16:06 08.11.2026
12 Кичашки си заслужи
16:06 08.11.2026
13 Заблеяло ми агънце
16:06 08.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 малий,
16:08 08.11.2026
18 9689
16:09 08.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 УжасТ
16:09 08.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 рундЬо и дементито стоянов
16:10 08.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Лизбет Мутрофанова
16:12 08.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 666
Коментиран от #36, #48
16:15 08.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Картаген
--
Няма ли тук някой третокласник да обясни на този ,, директор на Института за модерни политики" , че ,,нали " се явява въпросителна частица в изречението и се слага въпросителен знак,а не точка ?!
Както и да е.Дано влезе в сила задокеанския руски закон за чуждестранните агенти да се види на кой откъде му идва захранката...
16:16 08.11.2026
31 Ей верно обаче
16:17 08.11.2026
32 За всеки украински нацист и
16:20 08.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Мич
Коментиран от #53
16:24 08.11.2026
36 Кичашки и Цеков....
До коментар #27 от "666":За големите си корпоративни придобивания – като купуването на социологическата агенция „Галъп интернешънъл Болкан“ (през 2024 г.) и машиностроителния завод „Випом“ във Видин за 2,56 милиона евро (през септември 2026 г.) – Кичашки и Цеков официално обявяват, че използват комбинация от собствени средства, банково финансиране и привлечени капитали от американски и български частни инвеститори.
Коментиран от #46
16:24 08.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 народа
16:25 08.11.2026
39 Кичашки и Цеков....
16:26 08.11.2026
40 Тотална деградация
Никой не те пита какъв некадърник си, защо не знаеш нищо и нищо не можеш - говоренето/писането срещу Русия е метод на съвременните некадърници да се издигнат в държавната администрация, да получат някаква фалшива научна титла.
С писане против Путин някои хора повече от 20 години изхранват семействата си, накупиха си имоти в София, изучиха децата си в чужбина и още продължават.
Характерното за писачите срещу Русия и Путин е едно нещо - всички до един са на държавна хранилка или на хранилка към някое НПО или западна фондация. Втората задължителна черта на писачите срещу Русия и Путин е пълната некадърност и мързел. Задължително е ниския морал и гнусен характер. Всичките по калъп, никаква разлика.
Коментиран от #52, #60
16:26 08.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 мучо
16:29 08.11.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Ами
Русия притежава над 20% от ресурсите на планетата,
а населението и е под 2% от населението на планетата.
ЕС притежава около 2% от ресурсите на планетата,
а населението и е около 5.5% от населението на планетата.
ЕС внася над 90% от енергията и суровините си.
Дали на Русия и трябва нещо от великия ЕС?
16:31 08.11.2026
46 Не е важно че е инвалид
До коментар #36 от "Кичашки и Цеков....":Заграбиха без пари „Випом“ АД (наследник на бившия ДМЗ „Георги Димитров“) е най-големият производител на помпено оборудване в България, разположен в град Видин на ул. „Цар Иван Асен II“.
Основна информация:
Дейност: Производство на водни помпи, помпени агрегати, мини- и микро-ВЕЦ и чугунени отливки, както и инженеринг за водоснабдителни и напоителни станции.
• Нова собственост: През септември 2026 година мажоритарният пакет акции (близо 87%) е придобит от дружеството „Ю Ес Корp“, собственост на Борислав Цеков и Петър Кичашки
16:33 08.11.2026
47 Ама
16:33 08.11.2026
48 Благодаря за въпроса
До коментар #27 от "666":Сега погледнах кои финансират Института за модерна политика на този Кичашки.
Ето ти информация от сайта на института:
- Фондация за свободата “Фридрих Науман”, Германия
- Фондация “Фридрих Еберт”, Германия
- American Jewish Committee (Американски Еврейски Комитет)
- European Parliament and ALDE Group (Европейски Парламент и групата на либералите)
- подобни на тях. Който плаща, той поръчва музиката.
16:34 08.11.2026
49 Съгласен
16:36 08.11.2026
50 Защо изтрихте
При вкарването на България във война срещу Русия той не подлежи на военна служба, а подлежим ние и нашите деца.
Каква обида има в това - единствено факти.
16:37 08.11.2026
51 МДАМ
16:42 08.11.2026
52 Прав си, човече
До коментар #40 от "Тотална деградация":В тая страна нищо не се променя освен собствеността. И едно време беше така, някои хора от "Капиталът" капитал направиха и с научни звания се сдобиха.
16:43 08.11.2026
53 Присмехулник
До коментар #35 от "Мич":Преди години един зевзек написа:
"По-добре кич, отколкото хич."
16:46 08.11.2026
54 нннн
16:47 08.11.2026
55 Някой може ли да ми каже
16:47 08.11.2026
56 Никой
16:50 08.11.2026
57 Абе
16:55 08.11.2026
58 Стига манипулации
Коментиран от #62, #63
16:57 08.11.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 E кво сега
До коментар #40 от "Тотална деградация":гнусните гладни ли да стоят?
17:08 08.11.2026
61 ккк
17:13 08.11.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Здрав дух
17:15 08.11.2026
65 !!!?
Самата Митрофанова вече каза, че те може да са от трета страна...от Иран, Северна Корея, Китай,...!!!?
17:24 08.11.2026
66 Не е неочаквано от такива
17:26 08.11.2026
67 Що за глупости във "Факти"?
17:26 08.11.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 А защо Украйна
17:28 08.11.2026
70 Гео
17:28 08.11.2026
71 Тая Дърта Руска Кран...та
Коментиран от #72
17:28 08.11.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 всеки фейсбук откачалник
17:41 08.11.2026
74 Даа
Коментиран от #75
17:45 08.11.2026
75 падналия ангел
До коментар #74 от "Даа":В инвалидна количка е, тя природата го е наказала!
17:48 08.11.2026