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Петър Кичашки: Дронове потопяват кораби. Ние ги посрещаме с хляб и сол

Петър Кичашки: Дронове потопяват кораби. Ние ги посрещаме с хляб и сол

8 Ноември, 2026 16:00 1 453 75

  • дронове-
  • български бряг-
  • елеонора митрофанова-
  • русия-
  • руска агресия-
  • война

И викаме Митрофанова на кафе да ѝ благодарим, че освободително ни напада

Петър Кичашки: Дронове потопяват кораби. Ние ги посрещаме с хляб и сол - 1
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Петър Кичашки Петър Кичашки изпълнителен директор на Института за модерна политика
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

От Фейсбук профила на Петър Кичашки е юрист, доктор по конституционно право

Значи, да обобщим позицията на придворните анализатори и бившите анализатори, които сега са властови фактори:

1. Русия не можела да изгуби войната;

2. Войната трябва веднага да спре;

3. Понеже по аргумент от точка 1 и точка 2, следователно Русия ще победи;

4. Русия като победи това “най-вероятно” (дори по собствените им думи!) ще отвори нови войни, които Русия ще води и срещу нас. Но ние няма какво да направим - щом Русия води война, вижте точка 1 и 2;

5. Ако Европа се въоръжава, за да се пази от Русия, значи Европа се готвила за война с Русия. Защо? Ами, защото ако Европа е въоръжена, значи Русия е “заплашена” и следователно - война. И после точка 1 и 2, нали.

От всичко това, ако ги слушате тия публични говорители, изводът е само един. Направо да викаме руснаците да идват и да завземат всичко до Париж. Щото то им се полага, един вид. То си е тяхно, бе. Целият свят е техен. И ние трябва да пазим мира, като не се опъваме на Русия. Щото, ако не сме съгласни, че светът е техен, значи сме войнолюбци. Те руснаците, милите, не искат война. Искат съвсем мирно всички да капитулираме пред тях, да признаем величието им и да им благодарим за честа да им служим. Кое не е ясно?! И какво пък толкоз ни пречи?! Все се намира някой да не е готов да коленичи пред Москва и заради този някой войната е оправдана, щото той я предизвиква.

Дронове потопяват кораби в български води. Ние ги посрещаме с хляб и сол и викаме Митрофанова на кафе да ѝ благодарим, че освободително ни напада. За българският управленец днес и за неговите клакьори руският интерес е преди всичко. И това ще завърши катастрофално. Това води войната на границата - колаборационизма с агресора. Тогава агресорът решава, че е негово право и задължение да вземе и твоето, което той си разглежда като негово. Ако си силен опонент, всеки ще се замисли дали да те нападне. Ако си мекотело в стил асамблея “Знаме на мира” и викаш “бий ме, обичам те”, тогава си плячка.

Е, доживяхме да ни облъчват в телевизора хора, за които да си плячка е повод за гордост.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Не знам

    67 21 Отговор
    Колко е модерна политиката на този институт, но този явно добре захлебва. Явно му плащат да ръси глупости. От Дойче веле ще му завидят.

    Коментиран от #19

    16:03 08.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Само питам

    55 19 Отговор
    Защо Радев не привика Украинската посланичка , да обясни за доказано Украинския дрон с взрив , приземил се до газоразпределителна станция в североизточна България ?

    Коментиран от #10

    16:04 08.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Като коне

    37 11 Отговор
    с капаци сме.
    Не виждаме по-далеч от носа си.
    В Черно море за 2026, цялата година има ударени и потопени над 550 кораба, от които поне 450 са такива, които са пътували към и от руски пристанища.

    16:05 08.11.2026

  • 8 Кой какво

    24 32 Отговор
    В България няма българи, имаме остатъци, комунистически боклук,това е България сега,жалко....

    16:05 08.11.2026

  • 9 Само тоя още не е разбрал че

    44 11 Отговор
    Дронове НЕ потопяват кораби в "български води"

    16:05 08.11.2026

  • 10 Много просто

    13 1 Отговор

    До коментар #4 от "Само питам":

    защото тя била специалист по други въпроси..

    16:06 08.11.2026

  • 11 Някой

    38 7 Отговор
    Наистина е наложително да се приеме закон за регистрация на чуждестранните агенти

    Коментиран от #43

    16:06 08.11.2026

  • 12 Кичашки си заслужи

    36 9 Отговор
    попарата, дето му я сипват отнякъде.

    16:06 08.11.2026

  • 13 Заблеяло ми агънце

    31 9 Отговор
    за натовските вълци.

    16:06 08.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 малий,

    36 11 Отговор
    този умен по цялата глава, а как лъжееее! Корабите са потопени в международни води и не Русия, а Натото постоянно говори, как Русия щяла да ни нападне, ако не 29-та, то 30-та година сигура!

    16:08 08.11.2026

  • 18 9689

    37 14 Отговор
    Кичашки,изяш си дипломата.Русия не иска война,Англосаксонците на които си слуга искат богатствата и.Чувал ли си за Наполеон,Хитлер............В Донбас,Запорожие,Одеса живеят руснаци.Цървул няма от къде да знае кой е основал Одеса.Украински език няма,има изкривен полски......

    16:09 08.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 УжасТ

    20 5 Отговор
    Кого подкрепяше "института" на Качишки на избприте , а тя каква стана ! / В българските медии (напр. разследвания на Медиапул) организацията е била обект на критики относно финансиране по време на избори чрез т.нар. „медийни пакети“. През 2015 г. излиза информация, че няколко инициативни комитета са насочили държавни средства за изборна реклама към сайтове, свързани с института.

    16:09 08.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 рундЬо и дементито стоянов

    9 18 Отговор
    Не ясно чии са. Не доказано. Не се знае. Тихо ся

    16:10 08.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Лизбет Мутрофанова

    17 11 Отговор
    Всички земи, граничещи с Русия, автоматично стават исконно руски !

    16:12 08.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 666

    24 9 Отговор
    Този е директор от институт за модерна политика.Ега си института и работата му.Кой му плаща заплата че ми е много интересно

    Коментиран от #36, #48

    16:15 08.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Картаген

    17 7 Отговор
    ,,И после точка 1 и 2, нали."
    --
    Няма ли тук някой третокласник да обясни на този ,, директор на Института за модерни политики" , че ,,нали " се явява въпросителна частица в изречението и се слага въпросителен знак,а не точка ?!
    Както и да е.Дано влезе в сила задокеанския руски закон за чуждестранните агенти да се види на кой откъде му идва захранката...

    16:16 08.11.2026

  • 31 Ей верно обаче

    23 10 Отговор
    Ни писна от русофобски болни нищожества. Как па не го разбраха тея нещастници само се чудя

    16:17 08.11.2026

  • 32 За всеки украински нацист и

    10 5 Отговор
    малоумник да е плячка е повод за гордост.

    16:20 08.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Мич

    18 7 Отговор
    Кичашки, ти си кич за България. Скрий се в миша дупка и не се показвай.

    Коментиран от #53

    16:24 08.11.2026

  • 36 Кичашки и Цеков....

    13 1 Отговор

    До коментар #27 от "666":

    За големите си корпоративни придобивания – като купуването на социологическата агенция „Галъп интернешънъл Болкан“ (през 2024 г.) и машиностроителния завод „Випом“ във Видин за 2,56 милиона евро (през септември 2026 г.) – Кичашки и Цеков официално обявяват, че използват комбинация от собствени средства, банково финансиране и привлечени капитали от американски и български частни инвеститори.

    Коментиран от #46

    16:24 08.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 народа

    16 5 Отговор
    Този да не е от някакво НПО .В България има около 30 000 НПО , 9100 акивни и получават от буджета ни над 490 милиона , за да ни тормозят.

    16:25 08.11.2026

  • 39 Кичашки и Цеков....

    13 2 Отговор
    Жалки боклуци на 200 ...

    16:26 08.11.2026

  • 40 Тотална деградация

    15 7 Отговор
    Сега трябва да ругаеш Русия и руснаците за да се издигнеш в службата и ерархията.
    Никой не те пита какъв некадърник си, защо не знаеш нищо и нищо не можеш - говоренето/писането срещу Русия е метод на съвременните некадърници да се издигнат в държавната администрация, да получат някаква фалшива научна титла.
    С писане против Путин някои хора повече от 20 години изхранват семействата си, накупиха си имоти в София, изучиха децата си в чужбина и още продължават.

    Характерното за писачите срещу Русия и Путин е едно нещо - всички до един са на държавна хранилка или на хранилка към някое НПО или западна фондация. Втората задължителна черта на писачите срещу Русия и Путин е пълната некадърност и мързел. Задължително е ниския морал и гнусен характер. Всичките по калъп, никаква разлика.

    Коментиран от #52, #60

    16:26 08.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 мучо

    9 5 Отговор
    а бе в коя панелна гарсониера е седалището на този реномиран институт...

    16:29 08.11.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ами

    14 8 Отговор
    В тоя институт има ли някой който може да мисли?
    Русия притежава над 20% от ресурсите на планетата,
    а населението и е под 2% от населението на планетата.
    ЕС притежава около 2% от ресурсите на планетата,
    а населението и е около 5.5% от населението на планетата.
    ЕС внася над 90% от енергията и суровините си.
    Дали на Русия и трябва нещо от великия ЕС?

    16:31 08.11.2026

  • 46 Не е важно че е инвалид

    13 2 Отговор

    До коментар #36 от "Кичашки и Цеков....":

    Заграбиха без пари „Випом“ АД (наследник на бившия ДМЗ „Георги Димитров“) е най-големият производител на помпено оборудване в България, разположен в град Видин на ул. „Цар Иван Асен II“.
    Основна информация:
    Дейност: Производство на водни помпи, помпени агрегати, мини- и микро-ВЕЦ и чугунени отливки, както и инженеринг за водоснабдителни и напоителни станции.
    • Нова собственост: През септември 2026 година мажоритарният пакет акции (близо 87%) е придобит от дружеството „Ю Ес Корp“, собственост на Борислав Цеков и Петър Кичашки

    16:33 08.11.2026

  • 47 Ама

    10 4 Отговор
    Тоя, защо яде хляба на Дойче Zeле?

    16:33 08.11.2026

  • 48 Благодаря за въпроса

    13 5 Отговор

    До коментар #27 от "666":

    Сега погледнах кои финансират Института за модерна политика на този Кичашки.
    Ето ти информация от сайта на института:
    - Фондация за свободата “Фридрих Науман”, Германия
    - Фондация “Фридрих Еберт”, Германия
    - American Jewish Committee (Американски Еврейски Комитет)
    - European Parliament and ALDE Group (Европейски Парламент и групата на либералите)
    - подобни на тях. Който плаща, той поръчва музиката.

    16:34 08.11.2026

  • 49 Съгласен

    9 3 Отговор
    О, Киче, пак ли ти? Да не си решил да ставаш Семеринга, та толкова напъни?

    16:36 08.11.2026

  • 50 Защо изтрихте

    10 4 Отговор
    Давам факт, без никакъв коментар и никаква обида - Кичашки е инвалид по рождение в количка.
    При вкарването на България във война срещу Русия той не подлежи на военна служба, а подлежим ние и нашите деца.
    Каква обида има в това - единствено факти.

    16:37 08.11.2026

  • 51 МДАМ

    3 0 Отговор
    А има ли нещо на мястото на завода, или само руини?

    16:42 08.11.2026

  • 52 Прав си, човече

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Тотална деградация":

    В тая страна нищо не се променя освен собствеността. И едно време беше така, някои хора от "Капиталът" капитал направиха и с научни звания се сдобиха.

    16:43 08.11.2026

  • 53 Присмехулник

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Мич":

    Преди години един зевзек написа:
    "По-добре кич, отколкото хич."

    16:46 08.11.2026

  • 54 нннн

    7 4 Отговор
    Какъв български кораб са потопили руснаците, че тоя така реве? Кичашки да не е бил на борд му? Вярно, руснаците, както и украинците потапят вражески кораби извън териториалните ни води, даже украинците повече. Крушката си има опашка. Що не говори за причините на войната?

    16:47 08.11.2026

  • 55 Някой може ли да ми каже

    10 0 Отговор
    Защо ударите по корабите спряха след края на изборите в България?

    16:47 08.11.2026

  • 56 Никой

    3 4 Отговор
    Защо каните отново руснаците в България ? Искате отново някой да ви вдига гащите ?

    16:50 08.11.2026

  • 57 Абе

    4 3 Отговор
    Кичашки, чувам че душиш юрдеци!

    16:55 08.11.2026

  • 58 Стига манипулации

    5 9 Отговор
    Дроновете са украински. Всеки нормален българин го знае.

    Коментиран от #62, #63

    16:57 08.11.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 E кво сега

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Тотална деградация":

    гнусните гладни ли да стоят?

    17:08 08.11.2026

  • 61 ккк

    4 1 Отговор
    Ще ги срещнат пак с хляб и сол !!! Стокхолмски синдром !!!

    17:13 08.11.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Здрав дух

    3 1 Отговор
    Каквото и да говорим,ситуацията със здравия национален дух на българина е трагична. След 1944 мозъкът на българина перманентно е промиван и резултатът е отчайващ. Имам спомени и разговори с мой роднини- единият е бил пленник след първата световна в Крит,а другият беше служил в Македония през1943-44 . Седял съм в кръчмите като малък и слушах разказите на дядовците за времената преди 1944 и повярвайте ми всички псуваха властта на Тодор Живков,защото бяха заможни хора със собственост и достойнство,а червената чума отне и собствената и достойнството на човека... Бог да пази България от червената чума и нейните съвременни превъплъщения тук и в Русия.

    17:15 08.11.2026

  • 65 !!!?

    3 1 Отговор
    Копейките напразно хабят коментари за руските дронове...!
    Самата Митрофанова вече каза, че те може да са от трета страна...от Иран, Северна Корея, Китай,...!!!?

    17:24 08.11.2026

  • 66 Не е неочаквано от такива

    0 3 Отговор
    Юрист, плямпало създаващо проблеми и без морални задръжки, готово да защитава и човекоядец.

    17:26 08.11.2026

  • 67 Що за глупости във "Факти"?

    1 2 Отговор
    Докога ще копирате на станата всичко, което е от глупаво, по-глупаво?

    17:26 08.11.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 А защо Украйна

    3 1 Отговор
    Пуска нарочно корабите през нашите води знаейки че Русия ще ги атакува?? Ами просто да ги пусне 5 км по навътре и проблема няма да е наш...но Украйна винаги действа провокативно опитвайки се да въвлече и други в конфликта

    17:28 08.11.2026

  • 70 Гео

    0 0 Отговор
    Полезни идиоти.Кой разбрал как комаДЕРАТ,хайвера на кундраджийте.

    17:28 08.11.2026

  • 71 Тая Дърта Руска Кран...та

    3 3 Отговор
    Кога ще я гонят в Мускалието?

    Коментиран от #72

    17:28 08.11.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 всеки фейсбук откачалник

    1 0 Отговор
    ли почнаха да цитират тук

    17:41 08.11.2026

  • 74 Даа

    0 0 Отговор
    Кой си ти бееее, Каун?

    Коментиран от #75

    17:45 08.11.2026

  • 75 падналия ангел

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Даа":

    В инвалидна количка е, тя природата го е наказала!

    17:48 08.11.2026