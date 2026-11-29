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След Шънджън, където се срещнаха тримата геополитически играчи, Си Дзинпин, Тръмп и Путин, светът внезапно осъзна, че балансът на силите на международната сцена се е прекроил, че инициативите на развиващите се държави се засилват и тази динамика е започнала да се институционализира на различни нива. Изтеглянето на САЩ от Афганистан, а след това и от Ирак, например, е не само един от важните признаци на тази трансформация, но и ясно посочва посоката на промяна в баланса на силите в света.

Именно този процес, в условията на отслабена хегемония, създава възможност за страните от този регион да прекроят своите държавни структури, системите за сигурност и икономическите отношения в своя полза. Видно е, че волята за укрепване на националните държави и възстановяването на държавната власт в самите страни се засилва. Анализите сочат, че става въпрос за разкъсване на фрагментирания ред, оформен от американски интервенции и възстановяване на национален суверенитет.

Това на фона на основната дилема на САЩ с икономическите проблеми.Ясно пролича и от лозунга им “да направим Америка отново велика”. Значи не са вече велика сила, но ще станат отново такава? Затова и седнаха на масата на равни с Китай и Русия. В Шънджън бе приет новият световен ред, макар и неподписан, но психологическото приемане е пълно. Казват, че САЩ били в “задънена улица”. Известно е за големия публичен дълг и невъзможността да бъде намален. Това е проблем, както и непрекъснатото увеличаване на лихвите по него. Нещо като капан. Но как идва тогава икономическата мощ? През миналия век мощта несъмнено идва от производството, а днес идва от валутата им.Това е резервната валута на света.

Затова се казва, че САЩ черпят целия си просперитет и икономическо господство от глобалното използване на американския долар.Загубата на тази сила е фатално за Вашингтон.Никак не е случайно, че страните от БРИКС се упражняват с идеи за въвеждане на собствена валута, което несъмнено ще бъде удар върху долара. Ако се получи. Дотогава САЩ ще продължат да плашат целия свят и то само благодарение на долара. Той се явява и в основата на военната им мощ. И точно в това се формира деликатния баланс. Всичките политики на Вашингтон целят да гарантират, че доларът ще остане безспорната валута, включително с високо ниво на публичен дълг, цената на този дълг, инфлацията и т.н. Каквото и да се прави, Вашингтон не бива да позволява и да си причинява нестабилна валута. Някои анализатори сочат, че “това е силата, която спря атаките срещу Иран”.

Защото Техеран точно е индентифицирал най-слабата точка и е натиснал САЩ точно там.Това е именно невъзможността да издържат на покачването на цените на петрола. Увеличава се публичния дълг, цената му подкопава доверието в долара, инфлацията не може да бъде свалена и расте, заплашва се търсенето на долара и всичко свързано с долара. Затова се появи и проблемът Ормуз като основа за повишаване цените на петрола.САЩ са принудени да повишават лихвените проценти, за да намаляват инфлацията, а това увеличава публичните заеми.Неустойчива дилема при губеща ситуация. Инвеститорите по цял свят винаги действат в лични интереси. Понякога в такива случаи се налага да си само наблюдател, а не активен участник в определени събития. Информиран си, но за предпочитане е да стоиш настрана. Или само разузнаването да е активно.

Като в онзи случай на нападение над руските кораби в пристанището на Бенгази в Либия. Зеленски пое отговорност за атаката, но италианският Сенат постави въпрос кои съюзнически служби са подкрепили атаката и реагира остро на действията на Киев в Средиземно море. Разширили войната извън своята територия и то под носа на Рим. На територията на бивша колония на Италия, която е ценен доставчик на нефт и газ за Ботуша. Кой е наблюдавал местоположението и движението на руските кораби в Бенгази, каква е ролята на британските военни бази в Кипър, какво е правил самолет за електронно разузнаване, работещ за американската армия, непосредствено преди атаката край либийското крайбрежие и кои съюзници са знаели за атаката?

САЩ били само информирани, Париж потривал доволно ръце заради изтласкването му от руснаците от Африка, но основен заподозрян останал Лондон.Дори и руснаците да издирват кораб с украински флаг, който имал възможност да изстреля безпилотни подводни апарати, произведени от компания базирана в Лондон. Компания, в борда на която влизат бивш министър на отбраната на Кралството, Уолъс, бивш върховен главнокомандващ на НАТО в Европа, ген.Каволи, бивш украински премиер, Гончарук, които са имали на разположение 700 млн финансови средства като инвестиции от Фонд за национална богатство в Англия. САЩ не са на показ, но са наясно.

Москва също, но за нея се казва, че “винаги се връща за своето”. Цитат от Бисмарк. А на Мелони ще се наложи не само да разговаря със Зеленски и да предупреждава, че ще преосмисли размера на помощта за Киев, но и дали ще позволява в бъдеще посланик на Украйна, заедно с военното аташе, да разговарят с външния министър на Италия с непрецизиран тон и с високопарни изявления. А били извикани да получат протест заради атаката в Бенгази. Както се казва, апетитът идва с яденето, а Киев явно доста се е поохранил.

В същото време WSJ, The Wall Street Journal, пише, че “идеите на Маркс отново са в дневния ред на европейската политика”. Причината били нарастващите разходи за живот и икономическата несигурност в Европа. Затова и идеите на Карл Маркс отново се дискутирали. Според WSJ концепциите за национализация, контрол на цените, класовата борба не са запокитени в миналото, но и отново са на мода. Било като реакция на левите политически формации срещу възхода на десните партии. За Испания явно не се отнася. Именно поради въздействието на икономическата криза във водещите европейски страни все по-често се дискутирали концепции като национализация, държавна намеса в цените, конфискация на собственост и дори класовата борба.

Разглеждат ги дори центристки партии и екологични организации. Най-вече относно по-активната роля на държавата в икономиката, регулиране на пазарите и засилена публична намеса в задоволяването на основните нужди и т.н. Само реакция срещу десните партии или обективни причини са в дъното на тези идеи? Няма как нарастващите разходи за живот, спадащия стандарт на живот, икономическата нестабилност да не проправят път за обсъждане на предложения, които доскоро са считани за маргинални в широките политически кръгове. Интересно какво ще каже българската криволичеща от дясто, през център, та до ляво опозиция?

Видно е изместването към политики, при които държавата е централен участник, който ще играе по-активна роля във формирането на икономиката и пазарите. Протестите из улиците и площадите на гражданите на Европа, предимно млади хора, са част от тези повеи за промяна. Настоява се за държавна намеса в икономическите процеси, вместо пазарите да се оставят на произвола на съдбата. У нас все по-често се търси държавата, когато проблемите захлупват неудържимо населението. Изглежда странно, но и кризите, войните, нерешаваните с години проблеми, цените водят и до такива нестандартни, по днешните критерии, идеи. Дали предстои?