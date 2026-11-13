The Guardian: Льо Пен може да е по-голяма заплаха за Украйна

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Евентуална победа на Марин льо Пен на президентските избори във Франция може да се превърне в по-голяма заплаха за Украйна от отстъплението на Доналд Тръмп, пише Мюджтаба Рахман, управляващ директор за Европа в Eurasia Group, в анализ за The Guardian. Според него европейските лидери обсъждат твърде много кой трябва да представлява Европейския съюз в евентуални преговори с Русия и какъв ще бъде подходът на Вашингтон, но пренебрегват възможните последици от френските избори.

Рахман посочва, че от завръщането си в Белия дом през януари 2025 г. Тръмп не е предоставил нова американска военна помощ на Киев. Американските оръжейни продажби остават важни за украинската армия, но според анализа военните операции на САЩ в Близкия изток са натоварили допълнително доставките на системи, от които Украйна има най-голяма нужда, включително прехващачи за комплексите „Пейтриът“.

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Украйна продължава да разчита силно и на американското разузнаване за ранно предупреждение при руски балистични ракети. Европа вероятно няма да може напълно да изгради такава способност преди 2030 г., но авторът заключава, че САЩ вече са по-малко незаменим партньор за Киев, отколкото преди две години.

Риск за европейското финансиране

Според Рахман най-сериозният риск е свързан с възможна победа на Льо Пен на президентските избори във Франция след шест месеца. Той очаква тя да спре двустранната френска помощ за Украйна и да се противопостави на увеличаването на френската вноска в бюджета на ЕС.

Льо Пен заплашва да блокира следващия седемгодишен бюджет на съюза, в който е предвиден финансов механизъм за Украйна на стойност 100 млрд. евро. Чрез него ЕС планира да подпомага Киев и след 2028 г. Ако Франция оттегли подкрепата си, според анализа други държави, сред които Италия, Испания, Гърция, Австрия, Унгария и Словакия, могат да ограничат своята помощ. Тогава по-малка група северни и западноевропейски страни ще трябва да поеме по-голямата част от финансовата тежест.

Заплахи за членството и санкциите

Рахман предупреждава и за възможна блокада на европейската перспектива пред Украйна. Ключови решения за разширяването на ЕС изискват единодушие, а Льо Пен вече се е противопоставяла на присъединяването на Киев. Тя е подкрепяла и отмяната на европейските санкции срещу Русия, които трябва да бъдат подновени през юли 2027 г.

Авторът разглежда като най-тежък сценарий ситуация, при която отслабването на европейската подкрепа принуждава Украйна да приеме споразумение при условията на Москва. В него Русия би могла да поиска конституционно признаване на анексията на Донецка и Луганска област, а евентуално и на Запорожка и Херсонска област, както и отказ от членство в НАТО и ограничаване на украинските въоръжени сили.

Според анализа подобно споразумение може да предизвика референдум, политическа криза, протести и разделение в парламента. Рахман предупреждава още за оттегляне на инвеститори, забавяне на възстановяването, нова бежанска вълна и продължаване на въоръжената съпротива в окупираните територии.

Авторът подчертава, че този сценарий не е неизбежен. До него би се стигнало само при едновременно прекратяване на американската военна и разузнавателна подкрепа, спиране на европейското финансиране и нова руска мобилизация. Въпреки това той призовава европейските столици да планират с оглед на най-тежкия възможен развой, а не с очакването, че Льо Пен ще промени позицията си след идването на власт.

Източници: theguardian.com