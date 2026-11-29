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Докато Русия засилва въздушните си атаки, Вашингтон трябва да обмисли един готов източник на изтребители за въздушно превъзходство: изтребителите F-15C/D „Игъл“, които се извеждат от експлоатация от Националната гвардия на САЩ.

Руските атаки срещу граждански центрове създават спешна необходимост Украйна да защити въздушното си пространство с допълнителни изтребители. Тъй като пускането на нови производствени линии ще отнеме години, САЩ трябва да обмислят прехвърлянето на около 50 до 60 наскоро изведени от експлоатация F-15C/D „Игъл“. Тези самолети предлагат по-бърза и високопроизводителна алтернатива на многогодишните забавяния при доставките на нови изтребители. F-15 разполага с по-добър радар, по-голям капацитет за ракети и повече патрони за оръдие в сравнение с настоящите украински F-16.

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Тези изтребители F-15C/D „Игъл“ се заменят с F-35 и F-15 EX, а някои от тях вече са складирани в Групата за аерокосмическа поддръжка и възстановяване (AMARG) във военновъздушната база „Дейвис-Монтан“, Аризона.

Президентът Володимир Зеленски заяви, че Украйна се нуждае от около два и половина пъти повече изтребители във въздуха във всеки един момент, като посочи изискванията за техническо обслужване на остаряващите ѝ F-16. Предоставянето на F-15C/D би могло сравнително бързо да спомогне за удовлетворяването на това изискване.

Наскоро се върнах от Украйна, където работих с ръководството на украинските ВВС за подобряване на техните въздушни операции. Един пилот, с когото се срещнах, току-що беше изпълнил пет мисии за 12 часа, унищожавайки 10 руски крилати ракети. Това темпо илюстрира защо Украйна се нуждае както от повече изтребители, така и от капацитет за техническо обслужване, за да ги поддържа в летателна готовност.

Стратегическа уязвимост

Руски самолети, балистични и крилати ракети, както и дронове, бомбардират Украйна вече повече от четири години. В момента Москва включва по-бързи дронове с реактивни двигатели в сложни атаки, предназначени да претоварят украинската противовъздушна отбрана и да подкопаят решимостта на обществото.

Украинските изтребители са незаменими за отпор на тези атаки. По-старите ѝ F-16, Mirage 2000 и изтребители от съветската епоха са доказали своята ефективност срещу крилати ракети и дронове. Но тези успехи са постигнати на значителна цена по отношение на летателните часове, изискванията за техническо обслужване и разхода на ценни ракети „въздух-въздух“.

В оценка от 2026 г. на Royal United Services Institute се описва огромното натоварване, на което са подложени украинските изтребители в резултат на повтарящите се руски въздушни атаки. Мисиите по противовъздушната отбрана изчерпват голяма част от оперативния им капацитет, което ограничава готовността им за други военни мисии. Натрупаните закъснения в техническото обслужване, недостигът на резервни части и ограничените запаси от ракети подчертават проблема: Украйна не разполага с достатъчно изтребители, готови за бой, за мисиите, които трябва да изпълни.

Всеки изтребител, ангажиран с прехват на крилати ракети, не е на разположение за офанзивни противовъздушни действия, потискане на вражеската противовъздушна отбрана, блокиране на въздушното пространство или удари по системите, които поддържат военните усилия на Русия. Украйна не може да спечели само с отбрана; тя трябва също така да намали способността на Русия да провежда тези атаки. Това изисква въздушна мощ, способна да ограничи руските военни операции, да нанася удари по военните системи, които поддържат продължителните атаки, и да засяга пряко ключовите центрове на тежестта ѝ.

Защо F-15 „Игъл“?

F-15 е създаден за тази мисия: да открива, да влиза в сражение и да унищожава въздушни заплахи, както и да контролира въздушното пространство. Той съчетава мощен радар, силно ускорение, голям обсег и издръжливост, висока летателна ефективност на голяма височина, голям боекомплект от ракети „въздух-въздух“ и 20-милиметрово оръдие. Тези характеристики са идеално подходящи за защитата на страна с размерите на Украйна.

„Игъл“ е въоръжен със същото 20-милиметрово оръдие като F-16, но F-15 разполага с 940 патрона за оръдието, докато F-16 – с 511. Срещу подходящи цели стрелбата с оръдието представлява много икономично средство за прехват, като същевременно се пестят ограничените запаси от ракети.

Много от самолетите F-15C на Националната въздушна гвардия са оборудвани с радар APG-63(V)3 с активна фазирана решетка (AESA), което осигурява на пилотите значително по-добър обхват на откриване, проследяване и надеждност в сравнение с радарите на F-16 - или на който и да е друг изтребител - с които Украйна разполага в момента.

Интегрирани с наземните системи за противовъздушна отбрана, системите за наблюдение и въздушните средства за ранно предупреждение на Украйна, самолетите F-15 биха могли да укрепят многослойната система за противовъздушна отбрана на страната. Те биха били особено полезни срещу крилати ракети, безпилотни летателни апарати с реактивни двигатели и други въздушни заплахи, като същевременно биха затруднили руските въздушни операции там, където обстоятелствата и възможностите на оръжията го позволяват.

Прехвърлянето на по-голямата част от задачите по отбраната срещу въздушни заплахи към изтребителите F-15 би освободило украинските F-16 за многоцелевите мисии, за които те са най-подходящи. Това също така би предоставило на пилотите на старите МиГ-29 и Су-27 възможност да летят, докато тези самолети остаряват и преди да пристигнат по-голям брой нови F-16, Gripen или Rafale.

Най-силният аргумент за разглеждане на варианта с F-15 в момента е бързината. Производствените затруднения и високото търсене на нови F-16, Gripen и Rafale доведоха до многогодишни забавяния, което отлага мащабните доставки за Украйна след 2028 г. Използваните F-16 и Mirage 2000 се сблъскват със свои собствени глобални ограничения, свързани с депото и поддръжката. Извежданите от експлоатация „Игъл“ на Националната въздушна гвардия и самолетите, които вече се намират в базата „Дейвис-Монтан“, предлагат алтернатива с по-кратки срокове и по-високи възможности.

Налични самолети за противовъздушна отбрана

В момента над 240 самолета F-15C/D се съхраняват във военновъздушната база „Дейвис-Монтан“. В „Протокол за решение“ от 19 декември 2024 г. Военновъздушните сили одобриха замяната на 54 самолета „Игъл“ в три ескадрили на Националната гвардия: по 18 в 104-та ескадрила в Масачузетс, 144-та ескадрила в Калифорния и 159-та ескадрила в Луизиана. 104-то крило вече е приключило с извеждането от експлоатация на своите F-15.

Въз основа на тези източници Съединените щати трябва да преценят дали могат да предоставят на Украйна около 50–60 самолета F-15C/D, които могат да бъдат поддържани в бойна готовност. Флот от такъв размер би дал на Украйна необходимата резервна мощност за обучение на пилоти, покриване на циклите на техническо обслужване и едновременно с това поддържане на непрекъснат принос към противовъздушната отбрана.

Оценката трябва да определи колко от извежданите от експлоатация F-15 на Националната гвардия могат да бъдат прехвърлени директно без допълнителна работа, колко от съхраняваните в AMARG могат да бъдат възстановени за надеждна експлоатация, на каква цена и колко бързо, като се отчитат структурната умора на материалите, липсващото оборудване и други ограничения. Приоритет трябва да бъдат самолетите с приемлив остатъчен експлоатационен срок, подходяща авионика и модерни радарни конфигурации, налични двигатели и компоненти, както и реалистичен план за продължителна поддръжка.

Обучение и поддръжка

Въвеждането на друг тип изтребител ще постави някои предизвикателства пред Украйна: обучението на пилотите, поддръжката, резервните части, наземното оборудване, инфраструктурата и доставките на оръжия трябва да бъдат решени, преди самолетите да бъдат прехвърлени.

Украйна вече доказа, че нейните пилоти и технически персонал могат да се справят с западни самолети в бойни условия. Същият модел, използван за F-16, може да се приложи и за F-15.

Един успешен трансфер трябва да включва обновяване на самолетите, специално обучение на пилоти и техници, резервни двигатели, компоненти за ремонт, техническа документация, спомагателно оборудване и устойчиво снабдяване със съвместимо въоръжение „въздух-въздух“. Той трябва също така да включва надеждни способности за техническо обслужване извън Украйна и възможност за бързо връщане на самолетите и компонентите в експлоатация, за да се избегнат трудностите при техническото обслужване, с които се сблъсква украинската ескадрила от F-16.

Макар и да не е незначителна, цената на този вариант трябва да се претегли спрямо разрушенията, жертвите и стратегическия риск от оставянето на въздушното пространство на Украйна без адекватна защита. Прехвърлянето и поддържането на тези самолети би предоставило на Украйна необходимия капацитет за противовъздушна отбрана, би подобрило условията за трайно примирие и би повишило цената на всяко решение на Русия да възобнови атаките впоследствие.

F-15 за Украйна: Път към трайно примирие

Администрацията на Тръмп се стреми към прекратяване на войната чрез преговори. Съединените щати имат пряк интерес от това всяко споразумение да бъде трайно. По-силната украинска противовъздушна отбрана би намалила очакваните ползи за Москва от възобновяването на атаките и би намалила вероятността Вашингтон по-късно да бъде въвлечен по-дълбоко в конфликта.

Съединените щати улесниха доставката на изтребители F-16 от съюзниците за Украйна, но все още не са предоставили изтребители от собствените си запаси. Наличните в складовете изтребители F-15C/D предлагат на Вашингтон възможност, която си заслужава да бъде разгледана в подкрепа на дипломатическите му цели, като същевременно помагат на Украйна да прихване руските крилати ракети и дронове, преди те да отнемат живота на още цивилни граждани и да унищожат още критична инфраструктура.

Ако Путин смята, че противовъздушната отбрана на Украйна ще отслабне, докато преговорите продължават, той има мотив да ги забави. Един надежден път към по-силна отбрана премахва този стимул и намалява ползите, които той би могъл да извлече от възобновяване на атаките след примирие. И двата резултата са в съответствие с обявените дипломатически цели на Вашингтон.

Администрацията трябва да възложи на Военновъздушните сили да определят колко самолета F-15C/D могат да бъдат възстановени, колко бързо и на каква обща стойност - включително обучение, резервни части и дългосрочна поддръжка. Ако самолетите могат значително да укрепят въздушната отбрана на Украйна в рамките на график и бюджет, които Вашингтон може да подкрепи, Съединените щати трябва да ги предоставят.

Една Украйна, която е в състояние по-добре да защитава въздушното си пространство, укрепва сигурността на САЩ, като намалява риска Вашингтон по-късно да се наложи да поеме по-голяма роля в европейската отбрана. Това също така дава на Русия по-ясен стимул да преговаря сериозно, като показва, че Съединените щати няма да допуснат Украйна да загуби тази война.

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*Дейвид Дептула e о.р. генерал-лейтенант от ВВС на САЩ

превод: Nick Iliev