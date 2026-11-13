Д-р Ивайло Кожухаров пред ФАКТИ: Безелектродните кардиостимулатори се имплантират директно в сърцето

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Националната кардиологична болница се подготвя за нова крачка в развитието на съвременната медицина с внедряването на последно поколение ангиографска апаратура и навлизането на безелектродните кардиостимулатори. За технологичната революция в лечението на сърдечните аритмии, предимствата на новите устройства и бъдещето на кардиостимулацията… Пред ФАКТИ говори д-р Ивайло Кожухаров, началник на отделението по кардиостимулация в НКБ.



- Д-р Кожухаров, медицината се развива с изключително бързи темпове. Една от най-интересните новости в кардиологията са безелектродните кардиостимулатори. Какво представляват тези устройства и с какво променят лечението на пациентите в сравнение с традиционните пейсмейкъри?

- Когато започнах професионалния си път в инвазивната кардиология преди 45 години, медицината изглеждаше по съвсем различен начин. Днес разполагаме с технологии, които тогава биха изглеждали като чиста научна фантастика. Традиционният кардиостимулатор представлява компютъризирано устройство с батерия, което обикновено се имплантира под кожата в областта под ключицата. От него излизат специални проводници – електроди, които достигат до сърцето и подават електрически импулси, за да поддържат правилния му ритъм. Безелектродните кардиостимулатори са следващо поколение устройства. Те представляват миниатюрни системи, приблизително с размерите на малък куршум, които се имплантират директно в сърцето. При тях няма традиционни електроди и няма подкожен генератор. Това е съществена технологична промяна, която осигурява по-малко инвазивен подход и избягва някои от проблемите, свързани с традиционната система.



- Кои пациенти са най-подходящи за имплантиране на безелектроден кардиостимулатор. Може ли тази технология постепенно да замени традиционните устройства?

- Безелектродните кардиостимулатори са важна възможност в съвременното лечение, но не трябва да се приема, че могат да заменят всички традиционни системи. Изборът на устройство зависи от конкретното нарушение на сърдечния ритъм, индивидуалните особености на пациента и необходимия тип стимулация. Кардиостимулацията разполага с различни решения – еднокухинни, двукухинни, мултикухинни и ресинхронизиращи системи. Всяка от тях има своето място в лечението. Най-важното е пациентът да получи технологията, която най-добре отговаря на неговите медицински потребности.

- При безелектродните кардиостимулатори липсват традиционните електроди и подкожният генератор. Как протича имплантацията и колко време е необходимо за възстановяване?

- Това е една от големите промени в кардиостимулацията. Както вече казах, вместо да се имплантира генератор под кожата и да се поставят електроди през венозната система, при безелектродните устройства се използва миниатюрен имплант, който се позиционира директно в сърцето. Така се избягват хирургичният джоб и традиционните електроди. Пациентът няма видима издатина под кожата и не носи познатата система от проводници. Процедурата е значително по-различна от класическата имплантация и представлява важна стъпка към по-щадящо лечение.



- Едно от основните предимства на тази технология е липсата на подкожен джоб и електроди, което намалява риска от инфекции. Какво показва клиничният опит по отношение на безопасността на тези устройства?

- При традиционните кардиостимулатори част от възможните усложнения са свързани именно с електродите и с подкожния джоб, в който се намира генераторът. При безелектродните системи тези елементи липсват и съответно се избягват някои от рисковете, които съпътстват традиционната технология. Това е едно от най-съществените им предимства. Разбира се, както при всяка инвазивна медицинска процедура, и тук съществуват определени рискове, които трябва да бъдат преценявани от лекуващия екип. Важни са правилният подбор на пациентите, опитът на специалистите и възможностите на медицинската апаратура.



- Често се посочва, че батерията на безелектродните кардиостимулатори може да осигури между 10 и 12 години работа. От какво зависи този срок и как пациентът разбира, че наближава моментът за подмяна?

- Съвременните устройства разполагат със софтуерно оптимизирани батерии, които позволяват продължителна работа. При определени модели експлоатационният живот може да достигне 10–12 години. Това е сериозно предимство за пациентите, тъй като осигурява дългосрочна работа на устройството. Но е важно да се подчертае, че независимо от продължителността на живота на батерията, пациентът трябва да бъде редовно проследяван от специалист. Именно чрез контролните прегледи се следят параметрите на устройството и се планират своевременно необходимите последващи действия.



- Какво се случва, когато батерията се изтощи? Налага ли се старият кардиостимулатор да бъде изваден от сърцето, или може да остане там при имплантирането на ново устройство?

- Когато се приближи краят на експлоатационния живот на устройството, решението за следващите стъпки се взема след оценка на конкретния пациент и състоянието на импланта. Това е още една причина редовното проследяване да бъде толкова важно. При безелектродните системи въпросът за подмяната е различен от този при традиционните кардиостимулатори. Необходимо е да се прецени дали старото устройство трябва да бъде извадено, или може да остане в сърцето, но и да се имплантира ново. Това е индивидуално медицинско решение.



- Подчертавате значението на редовното проследяване. Колко често трябва да посещават специализирания кабинет пациентите с безелектроден кардиостимулатор?

- Проследяването е задължителна част от лечението. В нашата практика пациентите трябва да посещават специализирания кабинет два пъти годишно. По този начин се следи работата на устройството, неговите технически показатели и състоянието на пациента. Това позволява да се планират навреме необходимите действия и да се избегнат ситуации, при които пациентът да остане без адекватна кардиостимулация. Технологията е изключително напреднала, но тя трябва да бъде съчетана с постоянен медицински контрол.



- Какво е мястото на безелектродните кардиостимулатори в България днес? Разполагате ли вече с достатъчно клиничен опит, за да оцените резултатите при пациентите в Националната кардиологична болница?

- Националната кардиологична болница има дългогодишни традиции в кардиостимулацията. Това е първото отделение по кардиостимулация в България и през него са преминали поколения специалисти, които днес работят в различни лечебни заведения в страната. За нас развитието на медицинските технологии е естествено продължение на тази история. Българските електрофизиолози поддържат активни контакти със своите колеги от чужбина, участват в международни форуми, представят научни доклади и обменят опит. Така в България навлизат същите съвременни устройства и медицински практики, които се използват във водещите европейски клиники. Безелектродните кардиостимулатори са част от тази промяна. Важно е пациентите да имат достъп до съвременните технологии, а специалистите да разполагат с необходимата подготовка и оборудване за тяхното приложение.



- Националната кардиологична болница очаква внедряването на последно поколение ангиографска апаратура. Какво ще промени новото C-рамо в работата на отделението по кардиостимулация?

- Това е изключително важна стъпка за нашата болница. Новото C-рамо, което очаква необходимия лиценз, както и изцяло обновената операционна зала, ще подобрят значително условията, при които извършваме имплантациите. На първо място, апаратурата ще осигурява изключително висока резолюция на изображението. Това е от съществено значение, защото при тези процедури трябва да виждаме с максимална яснота движението на електродите в най-фините съдове и структури на сърцето. На следващо място, новата техника ще ни позволи да работим по-бързо и по-прецизно. Ще се съкрати времето, необходимо за проследяване на отделните детайли по време на интервенцията, което ще улесни работата на целия екип. Не на последно място, по-краткото време за работа ще доведе до значително намаляване на рентгеновото облъчване както за пациентите, така и за медицинските специалисти.