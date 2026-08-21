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Д-р Красимир Джинсов пред ФАКТИ: Националната кардиологична болница се развива сериозно към лечението на деца

Д-р Красимир Джинсов пред ФАКТИ: Националната кардиологична болница се развива сериозно към лечението на деца

21 Август, 2026 09:05 1 460 12

  • красимир джинсов-
  • модернизация-
  • болница-
  • кардиология-
  • деца-
  • техника

Ние сме единственото лечебно заведение в страната, в което се имплантират пейсмейкъри и се извършват електрофизиологични изследвания и катетърна аблация при деца, казва директорът

Д-р Красимир Джинсов пред ФАКТИ: Националната кардиологична болница се развива сериозно към лечението на деца - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Нова високотехнологична апаратура разширява възможностите за диагностика и лечение в Националната кардиологична болница. Модернизацията създава съвременна среда за лечение на деца и възрастни и разширява възможностите на специалистите в ключови медицински направления. Какво означава това за пациентите… Пред ФАКТИ говори д-р Красимир Джинсов, директор на Националната кардиологична болница (НКБ).

– Д-р Джинсов, въвеждате поредната етапна модернизация на Националната кардиологична болница с изключително съвременна апаратура. Какво ще промени това за пациентите?
– Националната кардиологична болница модернизира материалната си база и разширява възможностите си за високотехнологична диагностика и лечение с нова медицинска апаратура и обновени специализирани помещения. Основната ни цел е да създадем съвременна среда както за пациентите, така и за медицинските специалисти, като особено внимание е насочено към развитието на възможностите ни за лечение на деца. Ние сме единственото лечебно заведение в страната, което предоставя комплексна грижа за деца с вродени сърдечни малформации и това е един от основните ни приоритети.
Проектът, който реализираме е насочен към доставка, монтаж и инсталация на високотехнологично медицинско оборудване с педиатрична насоченост. Паралелно с това бяха извършени необходимите строително-монтажни работи и беше подготвена инфраструктурата, която да позволи тази апаратура да работи и да се използва при необходимите условия съобразени с нуждите на специалистите и медицинските ни екипи.

– Каква е рамката, в която се реализира този проект?
– Ремонтните дейности бяха осъществени по инвестиция Извършване на СМР, необходими за осигуряване на материална база за доставка, монтаж и инсталация на медицинска апаратура за диагностика и лечение на педиатрични заболявания, изпълнявана от Министерство на здравеопазването и финансирана със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕК. Общият бюджет на проекта е на стойност 1 517 419,43 евро. Проектното предложение беше подготвено в изпълнение на Компонент 3 "Извършване на СМР в седем лечебни заведения за болнична помощ във връзка с изпълнението на компонент 1 и компонент 2“, част от инвестиция С12.I1 „Модернизиране на болничните заведения", финансирана със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕК. В изпълнение на инвестиция С12.I1 „Модернизиране на болничните заведения", реализирана от Министерство на здравеопазването като част от Националния план за възстановяване и устойчивост, финансиран със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕК, Министерство на здравеопазването ни достави и високоспециализираната апаратура.

– Кои са основните обекти, които са обновени или подготвени за новата апаратура?
– Работихме по шест основни обекта. Това са помещения за бипланов и монопланов ангиограф, за компютърен томограф, за дигитален графичен рентген, за дигитална рентгенова система тип С-рамо, както и реконструкция на електрическите съоръжения в трафопоста.
Това не е просто доставка на апаратура. При високотехнологичната медицина трябва да има подходяща среда, в която тя да бъде инсталирана и да работи безопасно и ефективно.

– Какви нови възможности ще даде биплановият ангиограф?
– Това е един от най-важните обекти, особено по отношение на детската кардиология. Помещението е подготвено за бипланов ангиограф с ехограф и 3D навигация, който ще бъде на разположение на Клиниката по детска кардиология.
Биплановата технология позволява да получаваме образи от различни проекции едновременно. Това е изключително важно при сложни интервенционални процедури, защото дава на лекарите много по-добра визуализация и възможност за по-прецизна работа. В перспектива тази зала може да бъде развита и като хибридна операционна. Именно затова тя е разположена в операционния блок и е в непосредствена близост до операционните зали на детската кардиохирургия. Това ще ни даде възможност да комбинираме различни подходи при лечението на малките пациенти.

– Има ли нови възможности и при лечението на сърдечни аритмии?
– Да. Друг ключов обект е помещението за монопланов ангиограф, който е предназначен за работа в областта на инвазивната електрофизиология. Новата апаратура ще подпомогне извършването на електрофизиологични изследвания и катетърни аблации при различни видове сърдечни аритмии.
Това е важно както за възрастни, така и за деца. Апаратурата ще бъде на разположение на Отделението по инвазивна електрофизиология към Клиниката по кардиология, а заедно с доставката и монтажа беше извършен и необходимият ремонт на помещението.

– Какво се подобрява в залата за имплантиране на сърдечни устройства?
– Това също е много важна част от модернизацията. Реновира се операционната зала, в която се имплантират сърдечни електронни устройства – пейсмейкъри, системи за ресинхронизираща терапия и кардиовертер-дефибрилатори.
За Националната кардиологична болница това е особено значимо, защото ние имаме водеща роля в диагностиката и лечението на сърдечните заболявания при деца и възрастни. Освен това сме единственото лечебно заведение в страната, в което се имплантират пейсмейкъри и се извършват електрофизиологични изследвания и катетърна аблация при деца.

– Как се променят възможностите на болницата в областта на образната диагностика?
– Подготвени са помещения за спектрален компютърен томограф и дигитален графичен рентген, които ще допълнят съвременната образна апаратура на болницата.
Особено важен е новият спектрален компютърен томограф, който е уникален за страната и към момента е единственият такъв апарат, инсталиран в България. Тази технология ще ни предоставя много по-детайлна образна информация и ще позволява на специалистите да поставят по-бързо и по-прецизно диагнози.

– При толкова сложна апаратура вероятно е важна и инфраструктурата. Какво беше направено в тази посока?
– Абсолютно. Високотехнологичната медицинска апаратура изисква надеждно и постоянно електрозахранване. Затова в рамките на проекта беше включена и реконструкция на електрическите съоръжения в трафопоста на болницата.
Това може да изглежда като технически детайл, но всъщност е фундаментално важно. За да работи тази апаратура безопасно и непрекъснато, трябва да има сигурна инфраструктура. Именно това осигурява модернизацията на електрическата система.

Д-р Красимир Джинсов пред ФАКТИ: Националната кардиологична болница се развива сериозно към лечението на деца
Снимка: НКБ

- Какво означава всичко това конкретно за пациентите?
– Означава по-добри условия за диагностика, по-голяма прецизност при лечението и по-широки възможности за прилагане на съвременни високоспециализирани медицински методи. Особено важно е, че развиваме възможностите за лечение на деца. При тях прецизната диагностика и възможността за извършване на сложни интервенционални процедури са от огромно значение. В крайна сметка инвестицията не е просто в нови машини и ремонтирани помещения. Тя е инвестиция в бъдещето на пациентите и в условията, в които нашите специалисти работят. Новата апаратура ще разшири възможностите ни и ще ни позволи да предлагаме лечение на още по-високо ниво.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Като Чуя За Доктор !

    2 0 Отговор
    Не Ми Говори !

    09:07 21.08.2026

  • 2 Пич

    5 1 Отговор
    Уморих се от крадци "За благото на народа"!!!
    Но най гнусните крадат "В името на децата"!!!

    Коментиран от #12

    09:07 21.08.2026

  • 3 Дид

    1 0 Отговор
    Преди години ме насочиха за кардиологичен проблем в тая болница и ми се падна 200 килограмов лекар...не си спомням името му, но кардиолог с такива килограми не се среща лесно. Прегледа беше пълна пародия, всъщност то преглед нямаше, отношението скандално лошо, а пътувахме почти 400 км. Няма да забравя, когато ми каза, че не е врачка, какво искам от него?!? Това докато ме питаше за проблема ми.

    09:13 21.08.2026

  • 4 грижите са от ранно детсво - хотели ,

    2 0 Отговор
    дезинфекции , обезпаразитяване , чести прегледи , а по този начин се предотвратяват болести . Има родени с вродени сърдечни пороци . За тях е нужно да се намери подходящо лечение, трансплантации , грижа . Като цяло няма много болни деца . Болестите се развиват постепенно . Никой не се разболява отведнъж . Така липсата на доктори и лекарства води до трудности . Хората са карани да се препитават като тревопасни . Не пуши , не пии , не яж месо , пий вода , намалявай хляба, ставай от масата гладен , вечер не яж . Има фалшиви лечения . Да .

    09:15 21.08.2026

  • 5 Прогресивно

    0 0 Отговор
    Колко време мина от добавянето на нова ваксина в имунизационния календар и първото починало бебе "след имунизация" в България - Години, месеци или дни? Няма ли продължаваща престъпна небрежност, ако имунизационният календар не се отмени? Това ли е цената на общественото здравеопазване, кой и кога е решил, че това е нормално или приемливо? Когато жертвата е невинен педофил има обществена и политическа свръхреакция срещу "неофашистите", а за смъртта на невинното бебе има само замитане под килима. 19 дни, Бог да го прости!

    09:16 21.08.2026

  • 6 консерва

    2 0 Отговор
    Дядо му Джинси ли се казва? Или Джинсо? А защо не е Дънки?

    Коментиран от #9

    09:23 21.08.2026

  • 7 Убеден

    1 0 Отговор
    ...съм,че тоя ,,доктор" е правен от тейко си на някой камък край ,,КОРЕКОМА" на някоя Калинка-малинка...срещу едни ...джинси...едно време,кога нямаше...банани...

    09:29 21.08.2026

  • 8 и отново

    0 0 Отговор
    и отново в София - а България ще закриват ли?

    09:29 21.08.2026

  • 9 Риболовеца

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "консерва":

    Думата е от турски произход за род, фамилия. Няма нищо общо с английското име за панталони.

    09:33 21.08.2026

  • 10 редник

    0 0 Отговор
    / Особено важно е, че развиваме възможностите за лечение на деца./

    И възниква въпрос - защо?
    Похарчени са милиони за нови апарати за деца, но нали ще се строи Национална детска болница и тя също ще трябва да се снабди с подобна скъпа техника и така ще имаме два центъра за лечение на деца със сърдечни проблеми - толкова ли сме богати, а и необходими ли са за постоянно намаляващите родени?...

    10:02 21.08.2026

  • 11 заприличва на петроханския синдром

    0 0 Отговор
    някакви деца ги лекували на петрохан 4 години . едно не ходило на частно училище. а едно не му помогнали . имало някаква болница ама докторката ходила на отпуска и лагер . щели с 2 реактора ново белене да строят и дарения взимали . лешоядите не пазили 4 г . и измрели 6 лешояди . и много лагерници се разболели . на снимката изглежда почистено помещението . има подобни за спин . има 200 000 спинозни у нас . повечето са бегейци . малко са деца .

    10:15 21.08.2026

  • 12 Сър

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Не говори глупости, имах нуждата да посетя този доктор с детето си и е един от малкото "сърцати" хора. Грижи се и са май-малкият детайл и даже ни е звънял и по телефона да пита детето как е и ни поздрави и за рожденият му ден.

    10:43 21.08.2026