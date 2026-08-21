Д-р Красимир Джинсов пред ФАКТИ: Националната кардиологична болница се развива сериозно към лечението на деца

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Нова високотехнологична апаратура разширява възможностите за диагностика и лечение в Националната кардиологична болница. Модернизацията създава съвременна среда за лечение на деца и възрастни и разширява възможностите на специалистите в ключови медицински направления. Какво означава това за пациентите… Пред ФАКТИ говори д-р Красимир Джинсов, директор на Националната кардиологична болница (НКБ).

– Д-р Джинсов, въвеждате поредната етапна модернизация на Националната кардиологична болница с изключително съвременна апаратура. Какво ще промени това за пациентите?

– Националната кардиологична болница модернизира материалната си база и разширява възможностите си за високотехнологична диагностика и лечение с нова медицинска апаратура и обновени специализирани помещения. Основната ни цел е да създадем съвременна среда както за пациентите, така и за медицинските специалисти, като особено внимание е насочено към развитието на възможностите ни за лечение на деца. Ние сме единственото лечебно заведение в страната, което предоставя комплексна грижа за деца с вродени сърдечни малформации и това е един от основните ни приоритети.

Проектът, който реализираме е насочен към доставка, монтаж и инсталация на високотехнологично медицинско оборудване с педиатрична насоченост. Паралелно с това бяха извършени необходимите строително-монтажни работи и беше подготвена инфраструктурата, която да позволи тази апаратура да работи и да се използва при необходимите условия съобразени с нуждите на специалистите и медицинските ни екипи.

– Каква е рамката, в която се реализира този проект?

– Ремонтните дейности бяха осъществени по инвестиция Извършване на СМР, необходими за осигуряване на материална база за доставка, монтаж и инсталация на медицинска апаратура за диагностика и лечение на педиатрични заболявания, изпълнявана от Министерство на здравеопазването и финансирана със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕК. Общият бюджет на проекта е на стойност 1 517 419,43 евро. Проектното предложение беше подготвено в изпълнение на Компонент 3 "Извършване на СМР в седем лечебни заведения за болнична помощ във връзка с изпълнението на компонент 1 и компонент 2“, част от инвестиция С12.I1 „Модернизиране на болничните заведения", финансирана със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕК. В изпълнение на инвестиция С12.I1 „Модернизиране на болничните заведения", реализирана от Министерство на здравеопазването като част от Националния план за възстановяване и устойчивост, финансиран със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕК, Министерство на здравеопазването ни достави и високоспециализираната апаратура.

– Кои са основните обекти, които са обновени или подготвени за новата апаратура?

– Работихме по шест основни обекта. Това са помещения за бипланов и монопланов ангиограф, за компютърен томограф, за дигитален графичен рентген, за дигитална рентгенова система тип С-рамо, както и реконструкция на електрическите съоръжения в трафопоста.

Това не е просто доставка на апаратура. При високотехнологичната медицина трябва да има подходяща среда, в която тя да бъде инсталирана и да работи безопасно и ефективно.



– Какви нови възможности ще даде биплановият ангиограф?

– Това е един от най-важните обекти, особено по отношение на детската кардиология. Помещението е подготвено за бипланов ангиограф с ехограф и 3D навигация, който ще бъде на разположение на Клиниката по детска кардиология.

Биплановата технология позволява да получаваме образи от различни проекции едновременно. Това е изключително важно при сложни интервенционални процедури, защото дава на лекарите много по-добра визуализация и възможност за по-прецизна работа. В перспектива тази зала може да бъде развита и като хибридна операционна. Именно затова тя е разположена в операционния блок и е в непосредствена близост до операционните зали на детската кардиохирургия. Това ще ни даде възможност да комбинираме различни подходи при лечението на малките пациенти.

– Има ли нови възможности и при лечението на сърдечни аритмии?

– Да. Друг ключов обект е помещението за монопланов ангиограф, който е предназначен за работа в областта на инвазивната електрофизиология. Новата апаратура ще подпомогне извършването на електрофизиологични изследвания и катетърни аблации при различни видове сърдечни аритмии.

Това е важно както за възрастни, така и за деца. Апаратурата ще бъде на разположение на Отделението по инвазивна електрофизиология към Клиниката по кардиология, а заедно с доставката и монтажа беше извършен и необходимият ремонт на помещението.

– Какво се подобрява в залата за имплантиране на сърдечни устройства?

– Това също е много важна част от модернизацията. Реновира се операционната зала, в която се имплантират сърдечни електронни устройства – пейсмейкъри, системи за ресинхронизираща терапия и кардиовертер-дефибрилатори.

За Националната кардиологична болница това е особено значимо, защото ние имаме водеща роля в диагностиката и лечението на сърдечните заболявания при деца и възрастни. Освен това сме единственото лечебно заведение в страната, в което се имплантират пейсмейкъри и се извършват електрофизиологични изследвания и катетърна аблация при деца.

– Как се променят възможностите на болницата в областта на образната диагностика?

– Подготвени са помещения за спектрален компютърен томограф и дигитален графичен рентген, които ще допълнят съвременната образна апаратура на болницата.

Особено важен е новият спектрален компютърен томограф, който е уникален за страната и към момента е единственият такъв апарат, инсталиран в България. Тази технология ще ни предоставя много по-детайлна образна информация и ще позволява на специалистите да поставят по-бързо и по-прецизно диагнози.

– При толкова сложна апаратура вероятно е важна и инфраструктурата. Какво беше направено в тази посока?

– Абсолютно. Високотехнологичната медицинска апаратура изисква надеждно и постоянно електрозахранване. Затова в рамките на проекта беше включена и реконструкция на електрическите съоръжения в трафопоста на болницата.

Това може да изглежда като технически детайл, но всъщност е фундаментално важно. За да работи тази апаратура безопасно и непрекъснато, трябва да има сигурна инфраструктура. Именно това осигурява модернизацията на електрическата система.

Снимка: НКБ

- Какво означава всичко това конкретно за пациентите?

– Означава по-добри условия за диагностика, по-голяма прецизност при лечението и по-широки възможности за прилагане на съвременни високоспециализирани медицински методи. Особено важно е, че развиваме възможностите за лечение на деца. При тях прецизната диагностика и възможността за извършване на сложни интервенционални процедури са от огромно значение. В крайна сметка инвестицията не е просто в нови машини и ремонтирани помещения. Тя е инвестиция в бъдещето на пациентите и в условията, в които нашите специалисти работят. Новата апаратура ще разшири възможностите ни и ще ни позволи да предлагаме лечение на още по-високо ниво.