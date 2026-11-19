ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Положението с газа може да остане лошо или рязко да стане катастрофално.

Европа отвори кранчето на газохранилищата си на макс още при първите наченки на студено време. Данните на Gas Infrastructure Europe (графика на John Kemp) показват, че в периода 27.10-11.11 страните от Европейския съюз и Великобритания са изгорили рекордните 43 TWh природен газ от запасите си. Това е 4 пъти по-бързо от средната скорост на изпразване на хранилищата за този период на годината от 2011 г. насам.

Доскоро никой не би обърнал особено внимание на тази статистика. Днес обаче е различно. Първо, хранилищата така или иначе бяха рекордно празни за началото на отоплителния сезон. Второ, цената на газа в Европа ежедневно флуктуира в диапазона от 80 до над 100 евро/MWh в последния месец - или средно около 10 пъти над цените в САЩ. Трето, никой не знае колко точно кораби с втечнен природен газ ще могат да напуснат Персийския залив в следващите дни, седмици или месеци.

С две думи, положението с газа може да остане лошо или рязко да стане катастрофално. И тук стигаме до съществените въпроси: Защо и как стана така, че европейската енергетика - не само отоплението и индустрията, а и електроенергията - да бъде толкова зависима от вноса на природен газ?

Защо и как стана така, че Европа просто няма достатъчно други - различни от газови - централи, които да осигуряват изобилно, надеждно и евтино електричество, независимо от метеорологичните условия? Защо и как стана така, че цената на газа да бъде най-силният инфлационен фактор в Европа?