България буксува, докато цяла Европа посреща зимата с опасения за енергийната си сигурност

Снимка: Соларна инсталация върху сградата на плувния басейн в кв. „Славейков“ в Бургас - част от инсталациите на първата енергийна общност в града. © Енергийна общност Бургас

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Международната правна организация ClientEarth оспорва действията на правителството на България заради съществуващите пречки пред местното производство и споделяне на възобновяема енергия в общности – доказан начин за намаляване на месечните сметки и за повече енергийна независимост на домакинствата. „Грийнпийс“ – България застава зад инициативата.

Българските граждани са възпрепятствани да произвеждат и споделят собствена чиста енергия, докато Европа е изправена пред зима с високи и нестабилни цени на горивата, предупреди днес ClientEarth. Организацията за защита на околната среда чрез правни средства е подала жалба до Европейската комисия с аргумента, че правителството не е успяло да създаде работещи условия за развитие на общности за възобновяема енергия въпреки задълженията си съгласно европейското законодателство. Такива критики ClientEarth отправя и към правителствата на Полша, Унгария и Хърватия.

Неотдавнашните ценови сътресения поставиха домакинствата и малките предприятия в цяла Европа под сериозен натиск, превръщайки сметките за енергия във въпрос на оцеляване.

В октомврийската си прогноза за зимата европейските оператори на газопреносни мрежи отчетоха исторически ниски запаси от газ на фона на високи и нестабилни цени на световните пазари. Тъй като електроцентралите, работещи с газ, могат да определят цените на електроенергията, рязкото поскъпване на газа може да доведе и до повишаване на цената на тока. В България пък в началото на ноември цените на газа скочиха рязко с 32.52% – повишение без прецедент от последните три години, което неминуемо ще окаже натиск върху домакинствата и бизнеса.

Осигуряването на достъпна енергия за хората, които имат най-голяма нужда от нея, е една от целите на енергийните общности. Те позволяват на граждани, микро-, малки и средни предприятия и местни институции заедно да произвеждат и споделят възобновяема енергия – например чрез слънчеви панели върху покрива на училище, административна или жилищна сграда. По този начин хората могат да намалят сметките си за електроенергия, дори когато нямат свой покрив или не могат да си позволят собствена инсталация.

По-голямото производство на електроенергия от възобновяеми източници може да намали зависимостта от скъпи изкопаеми горива като газ и въглища и да смекчи последиците от бъдещи ценови сътресения. В съчетание с технологии за балансиране на производството и потреблението местно произведената енергия може да направи националните енергийни системи по-устойчиви. Според данни на Европейската комисия, домакинствата, участващи в енергийни общности, които използват комбинация от слънчева и вятърна енергия, биха могли да спестяват до 930 евро годишно.

Според ClientEarth обаче създаването и функционирането на енергийна общност в България все още е изключително трудно. Въпреки че енергийните общности вече са законово признати, това не е съпроводено от нормативна рамка, която да позволява лесното им създаване и функциониране.

„В България енергийните общности съществуват благодарение на голям хъс и упоритост. Законът ги признава, но сложните процедури и непълната регулаторна рамка продължават да възпрепятстват гражданите да произвеждат и споделят собствена чиста енергия. Големият потенциал за по-достъпна общностна енергия и повече независимост остава нереализиран в действителност“, коментира Балин Балинов от „Грийнпийс“ – България.

Държавите от ЕС бяха задължени да въведат в действие Директивата за възобновяемата енергия до 30 юни 2021 г. Джош Робъртс, експерт по енергийно право, който работи с ClientEarth по жалбите, заяви: „Изминаха повече от пет години от крайния срок, а някои държави все още правят изключително трудно или дори невъзможно за своите граждани да поемат активна роля и да имат собствено участие в енергийния преход. Държавите членки не могат да продължават безкрайно да отлагат решаването на проблема.“

До 2030 г. инсталираните мощности за възобновяема енергия на енергийните общности биха могли да нараснат до десет пъти, което би им позволило да произвеждат електроенергия за 25 – 30 милиона домакинства. Това обаче ще бъде възможно само ако бъдат създадени подходящи нормативни условия за развитието им.

Стотици обществени сгради и подходящи общински терени могат да се превърнат в основа за бъдещи енергийни общности. Необходими са политическа воля, ясни правила и подкрепа за хората, които искат сами да произвеждат енергията си.

„Парадоксално е, че още през 2023 г., когато сегашният министър-председател Румен Радев беше президент, на покрива на президентството беше изградена соларна централа, която осигурява около 30% от нуждите на сградата от електроенергия. Щом тази възможност е добра за президентството, защо да не бъде достъпна и за гражданите“, допълва още Балинов.

ClientEarth призовава Европейската комисия да разследва предполагаемите нарушения и да гарантира, че правителството на България ще превърне енергийните общности в реално приложима и финансово жизнеспособна възможност.