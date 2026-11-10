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България буксува, докато цяла Европа посреща зимата с опасения за енергийната си сигурност

България буксува, докато цяла Европа посреща зимата с опасения за енергийната си сигурност

10 Ноември, 2026 09:18 806 11

  • зима-
  • енергийна сигурност-
  • соларни инсталации

Организацията за защита на околната среда чрез правни средства е подала жалба до ЕК

България буксува, докато цяла Европа посреща зимата с опасения за енергийната си сигурност - 1
Снимка: Соларна инсталация върху сградата на плувния басейн в кв. „Славейков“ в Бургас - част от инсталациите на първата енергийна общност в града. © Енергийна общност Бургас
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Международната правна организация ClientEarth оспорва действията на правителството на България заради съществуващите пречки пред местното производство и споделяне на възобновяема енергия в общности – доказан начин за намаляване на месечните сметки и за повече енергийна независимост на домакинствата. „Грийнпийс“ – България застава зад инициативата.

Българските граждани са възпрепятствани да произвеждат и споделят собствена чиста енергия, докато Европа е изправена пред зима с високи и нестабилни цени на горивата, предупреди днес ClientEarth. Организацията за защита на околната среда чрез правни средства е подала жалба до Европейската комисия с аргумента, че правителството не е успяло да създаде работещи условия за развитие на общности за възобновяема енергия въпреки задълженията си съгласно европейското законодателство. Такива критики ClientEarth отправя и към правителствата на Полша, Унгария и Хърватия.

Неотдавнашните ценови сътресения поставиха домакинствата и малките предприятия в цяла Европа под сериозен натиск, превръщайки сметките за енергия във въпрос на оцеляване.

В октомврийската си прогноза за зимата европейските оператори на газопреносни мрежи отчетоха исторически ниски запаси от газ на фона на високи и нестабилни цени на световните пазари. Тъй като електроцентралите, работещи с газ, могат да определят цените на електроенергията, рязкото поскъпване на газа може да доведе и до повишаване на цената на тока. В България пък в началото на ноември цените на газа скочиха рязко с 32.52% – повишение без прецедент от последните три години, което неминуемо ще окаже натиск върху домакинствата и бизнеса.

Осигуряването на достъпна енергия за хората, които имат най-голяма нужда от нея, е една от целите на енергийните общности. Те позволяват на граждани, микро-, малки и средни предприятия и местни институции заедно да произвеждат и споделят възобновяема енергия – например чрез слънчеви панели върху покрива на училище, административна или жилищна сграда. По този начин хората могат да намалят сметките си за електроенергия, дори когато нямат свой покрив или не могат да си позволят собствена инсталация.

По-голямото производство на електроенергия от възобновяеми източници може да намали зависимостта от скъпи изкопаеми горива като газ и въглища и да смекчи последиците от бъдещи ценови сътресения. В съчетание с технологии за балансиране на производството и потреблението местно произведената енергия може да направи националните енергийни системи по-устойчиви. Според данни на Европейската комисия, домакинствата, участващи в енергийни общности, които използват комбинация от слънчева и вятърна енергия, биха могли да спестяват до 930 евро годишно.

Според ClientEarth обаче създаването и функционирането на енергийна общност в България все още е изключително трудно. Въпреки че енергийните общности вече са законово признати, това не е съпроводено от нормативна рамка, която да позволява лесното им създаване и функциониране.

„В България енергийните общности съществуват благодарение на голям хъс и упоритост. Законът ги признава, но сложните процедури и непълната регулаторна рамка продължават да възпрепятстват гражданите да произвеждат и споделят собствена чиста енергия. Големият потенциал за по-достъпна общностна енергия и повече независимост остава нереализиран в действителност“, коментира Балин Балинов от „Грийнпийс“ – България.

Държавите от ЕС бяха задължени да въведат в действие Директивата за възобновяемата енергия до 30 юни 2021 г. Джош Робъртс, експерт по енергийно право, който работи с ClientEarth по жалбите, заяви: „Изминаха повече от пет години от крайния срок, а някои държави все още правят изключително трудно или дори невъзможно за своите граждани да поемат активна роля и да имат собствено участие в енергийния преход. Държавите членки не могат да продължават безкрайно да отлагат решаването на проблема.“

До 2030 г. инсталираните мощности за възобновяема енергия на енергийните общности биха могли да нараснат до десет пъти, което би им позволило да произвеждат електроенергия за 25 – 30 милиона домакинства. Това обаче ще бъде възможно само ако бъдат създадени подходящи нормативни условия за развитието им.

Стотици обществени сгради и подходящи общински терени могат да се превърнат в основа за бъдещи енергийни общности. Необходими са политическа воля, ясни правила и подкрепа за хората, които искат сами да произвеждат енергията си.

„Парадоксално е, че още през 2023 г., когато сегашният министър-председател Румен Радев беше президент, на покрива на президентството беше изградена соларна централа, която осигурява около 30% от нуждите на сградата от електроенергия. Щом тази възможност е добра за президентството, защо да не бъде достъпна и за гражданите“, допълва още Балинов.

ClientEarth призовава Европейската комисия да разследва предполагаемите нарушения и да гарантира, че правителството на България ще превърне енергийните общности в реално приложима и финансово жизнеспособна възможност.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 кво ми дреме ве

    3 2 Отговор
    важното е че Борисов вече не краде!

    Коментиран от #7

    09:28 10.11.2026

  • 3 Тошо

    9 3 Отговор
    Западняците се опасяват за топлото, а когато налагат безсмислени санкции се правят на велики.

    09:30 10.11.2026

  • 4 Дуньо простия

    4 1 Отговор
    Ние.....от буксуването, ще се загреем.

    09:30 10.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Госあ

    6 2 Отговор
    Радев! Демокрация сме! Закон за НПО-тата! По подобие на най голямата демокрация в света!!!

    09:33 10.11.2026

  • 7 Ми то няма какво

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "кво ми дреме ве":

    остана само малко развален паприкаш.

    09:33 10.11.2026

  • 8 хе хе

    3 1 Отговор
    Тези чужденци си нямат и на идея, че 30 процента от населените места остават без ток при всеки по-тежък сняг. И така вече 100 години.
    И в този ред на мисли, забравете Енергото да ви изкупува електроенергията. Няма техническа възможност за това. Няма и да има.

    09:43 10.11.2026

  • 9 Каква

    2 0 Отговор
    сигурност от другарите лъжци и крадци може да има ? Който ги е натресал , същия като тях !

    09:48 10.11.2026

  • 10 У нас е сбъркана политиката в

    3 0 Отговор
    енергетиката. Вместо 1 милион къщи у нас да имат монтирани по 10кВтп солари по покриви и сушини, нашите политици искат да има 20 огромни соларни парка по 500МВтп, да смучат евросубсидии и да стават милионери(пример - Гинка Върбакова). Мощността и в двата ми примера е една и съща - 10 000МВтп. Разликата е, че в тия 1млн. къщи има 1-2млн. бойлери и още толкова акумулиращи печки които ще съхраняват под формата на топлина голяма част от еленергията. Например през деня се пуска бойлер и се загрява с 10кВтч енергия, а зимата и акумулираща печка с 24кВтч. През деня климатиците работят (лятото охлаждат, зимата топлят), пускат се пералнята, сушилнята, съдомиялната от снощи. Остатъка се консумира от домакинството или зарежда акумулатор. Няма нужда да се усилват далекопроводите, хората си консумират тока на място. За вятъра е същото, има едни симпатични ветрогенератори с вертикални цилиндри.

    10:01 10.11.2026

  • 11 Ццц

    0 0 Отговор
    Значи оная кукумявка, немският съсел, ни спря парите за възстановяване и развитие заради някакви идиотски брюкселски условия, а сега що нищо не сте направили? Орбан я нацели в слабото място и когато искаше абсолютно безусловно да подари на украинската шайка сума ти пари, Орбан би ветото, докато не размразят средствата за Унгария. Тука обаче имахме късмета да ни управлява един туземец, който се гордее, ако някой го погали по пипона и си траехме, че за членовете на съюза има безброй неизпълними условия, а за украинското пепелище винаги има пари, че даже се позволява на главатаря им той да поставя условия! Как нямахме късмета някой ловец да сбърка тази Лайън с пъдпъдък и да ни реши проблемите през сезона на птичия лов?!?

    10:08 10.11.2026