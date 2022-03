Расисти в ЕС?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Военната операция от страна на Русия в Украйна доведе до безпрецедентна вълна от бежанци на Запад. Полската граница вече са преминали над 300 000 украинци, а по данни на Европейската комисия броят на бежанците може да нарасне до 4 милиона души. На фона на тези данни в социалните мрежи все по-често започнаха да се появяват доказателства, че украинските граничари демонстрират откровен расизъм към чернокожи бежанци, които пребивават на територията на Украйна. Родените в африкански и арабски държави, както и в Индия, биват пропускани през украинско-полската граница „само след белите хора“. Те често биват обиждани по всевъзможен начин и дори бити.

Ето хрониката от последните дни. Студентът от Нигерия Александър Сомто Орах, който следва в Киевския университет, специалност „Мениджмънт“ трети ден посред описва в своя профил в социалната мрежа Twitter своите изпитания при преминаването на украинско-полската граница. По негова информация, голяма група африканци е прекарала две нощи под открито небе на украинския граничен пункт. Сред бежанците е имало жени с малки деца, като температурите не са надвишавали 2 градуса по Целзий.

Нигерийският студент Сомто Орах казва, че от украинска страна на границата се е извършвала истинска сегрегация по расов признак. По думите му, украинските граничари са разделили потока бежанци в две редици. Едната е била от украинци, а другата – от африканци и индийци. Украинците са пропускани с приоритет. По 100 украинци и след това по един-двама от „дефектната опашка“. Когато един от чернокожите студенти – Брандо Терно се е опитал да влезе в редицата на украинците, момчето е било жестоко бито. Сомто Орах е публикувал в блога си снимки на синините на неговия приятел и пише: „Военните направиха това с него, когато се опитваше да премине границата. Счупиха му крака с кубинки. Това е ужасно“.

Saw this on my friend’s WhatsApp status, so I messaged him to get more information. He said the military did this to him when he was trying to cross the border. They broke his leg with batons. This is terrible. pic.twitter.com/driV2tUyaV