Нали Русия нямаше да атакува цивилни?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Има неписано правило как човек може да разбере дали нещо е истина – просто трябва да изчака Русия да го отрече. Помните ли как Москва уверяваше, че в „специалната си военна операция” в Украйна няма да атакува цивилни граждани?

Русия, по стара своя традиция, безпричинно избива цивилни граждани, сред които жени и деца. В Украйна няма промяна в отношението на руския войник към човешкия живот.

Военното командване на руската армия твърдеше, че ще атакува стратегически военни обекти и инфраструктура в Украйна, а не жилищни сгради, за да изпълни заповедта на Владимир Путин да избави Украйна от нейното „фашистко правителство”. Доказателствата обаче сочат друго. Всеки ден виждаме снимки, видеа, свидетелски разкази и статистически данни за военните престъпления, които извършва окупаторът.

По данни на украинските власти само през първата седмица на инвазията руската армия е отнела живота на 2000 цивилни граждани, сред които много деца. Безкрайни са атаките на руската армия по площади, жилищни райони, автобуси и автомобили, болници, църкви, детски градини, магазини и административни сгради. В много населени места е извършван геноцид срещу украинското население, което е подложено на постоянен обстрел, а освен това нашественикът блокира и коридорите за евакуация. Руските войници плячкосват хранителни магазини и банки.

И тук се пропуква тезата на Путин, че Русия е предприела тази агресия, за да се „защити”. Да стреляш по автомобил с три деца вътре не е самоотбрана. Нарича се военно престъпление. Да бомбардираш жилищни сгради не е самоотбрана. Нарича се тероризъм.

Инвазията на Русия в Украйна започна на 24 февруари, но не се разви според очакванията на Путин. Режимът в Кремъл очакваше бърза победа, но виждайки, че това няма как да се случи, промени тотално тактиката си и започна безразборен обстрел по цивилни обекти, за да съкруши свободния украински дух. Путин настрои срещу себе си и самите руснаци, голяма част от които не виждат никаква логика в тази война. Целият цивилизован свят се обърна срещу Путин, който живее в бункер, докато неговите войници избиват беззащитни жени и деца.

Путин, рано или късно, ще си плати за военните престъпления в Украйна. И за опита с военна сила да погази правото, демокрацията и свободата.

Heartbreaking photos show Ukrainian kids killed in Russian attacks https://t.co/C298E9XD0D pic.twitter.com/RqURQatsFb — New York Post (@nypost) February 27, 2022

"Show this to Putin. Show him this child's eyes"



A six year-old girl has been killed in the city of Mariupol. Ukraine says 16 children have died since the invasion began, as experts fear Russia is increasingly targeting civilians



Warning: This video contains distressing footage pic.twitter.com/HoN3TJv7Y8 — Channel 4 News (@Channel4News) February 28, 2022

This morning in Kyiv, a terrorussian army unit shot dead a car carrying a family with three children. Fourth-grader Polina and her parents died on the spot, and two other children were in critical condition in hospital pic.twitter.com/fS4BzALPoO — Каменяр (@kameniar_ua) February 26, 2022

Each time when Russian liars say they don’t drop bombs on Ukrainian cities, show this photo of a residential apartment building in Borodyanka, Kyiv region. Russians bombed the town for two days, killing many civilians. Stop barbaric Russia now. Close Ukrainian sky. Act now! pic.twitter.com/prn764V6hR — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 3, 2022