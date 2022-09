Дейвид Вон Дреле: 21 години след 11 септември войната не е приключила за никого

Снимка: Дейвид Вон Дреле / The Washington Post

Двадесет и една години след разрушаването на кулите на Световния търговски център в Манхатън, може да се запитаме дали Съединените щати все още са научили основния урок от този шокиращ, дивашки ден. Това е урок, добре разбран за военните планове, но е и урок, който за една нация със съюзници по границите си и откъсната от океани от двете ѝ страни, трудно би могъл задълбочено да се осмисли.

При обявяването и приключването на войни, след проливането на кръв и започването на битка, врагът има право на глас. Но в деня, който стана известен и се запомни в световната история като “11 септември”, войната започна само за нас. За врага - войната е бушувала от години. Малката армия на Осама бин Ладен беше ударила американски посолства в Африка, бе бомбардирала американски военноморски кораб в пристанище Аден в Йемен, и дори сигнализира за намеренията си да унищожи кулите-близнаци, като заложат бомба в камион в гараж на Световния търговски център, още през 1993 г.

Дързостта на 11 септември - използването на 19 бойци на Ал Кайда, цивилни животи и езера от самолетно гориво за извършване на масивна разрушителна атака - най-накрая убеди американците, че сме във война. И през следващите 20 години се борихме, докато идеята ни омръзна.

Всеки президент, връщайки се към Джордж Буш младши, искаше да сложи край на ужасния бизнес. „Мисията е изпълнена“, гласеше един банер още през 2003 г. Повреме на кампанията си, Барак Обама обеща да приключи нещата. Доналд Тръмп също обеща да приключи нещата и договори изтеглянето на американските войски от Афганистан. А президентът Байдън завърши оттеглянето по един грозен начин точно навреме за 20-ата годишнина от 11 септември.

Но ние не контролираме повече края на войната, отколкото контролирахме началото. С убийството с дрон на лидера на Ал Кайда Айман ал Зауахири през юли, всички известни вражески командири на 11 септември са или заловени или мъртви. И все пак врагът се е променил и е мигрирал. Войната не е приключила за Ислямска държава или за други агресивни джихадистки групи по света. Това не е приключило за правителствата, които им предлагат подкрепа и насърчение.

Следователно войната не е приключила за нас.

Нещо повече, невъзможно е да се каже кога или дори как може да свърши. Тези 21 години след 11 септември промениха тактиката и външния вид на войната и не непременно към по-добро. Въпреки, че Съединените щати продължават да обучават и оборудват стотици хиляди конвенционални войници и да ги въоръжават с най-новите оръжия, по-голямата част от нашите битки срещу терористите се извършват от малки екипи от висококвалифицирани командоси на Силите за специални операции (SOF), като военноморските тюлени, армейските рейнджъри и тн.

Рядко виждаме или чуваме за тяхната работа. Те се бият предимно през нощта, често на места, където присъствието им не се признава. Те работят за отслабване на терористичните мрежи и предотвратяване на атаки. Често това включва бой отблизо и единични убийства на места, където информацията може да бъде ненадеждна или самоличността на целта - объркана.

Постепенно научаваме за травмата и щетите, които тази работа може да причини дори на най-силните, най-добре обучените, най-внимателно проверените воини. Човешкият ум и душа не са създадени за безкрайни години рискуване и нанасяне на насилие в нощни дози. Статия от 2019 г. в “Journal of Special Operations Medicine”, посочи това мъчително съпоставяне на уязвими души в твърди черупки, като отбеляза:

„През 2017 г. едно от най-големите проучвания за самоубийства във военната история стигна до заключението, че SOF имат почти нулев риск от самоубийство, твърдейки, че SOF са много издръжливи поради техния „строг подбор, интензивно обучение, силна сплотеност на единиците или психологически и биологични характеристики.“ В 2018 г. самоубийствата на SOF се утроиха.“

Тъй като не можем да видим какво правят тези воини от наше име и в наше име, създаваме измислени културни образи по тях — като Рамбо или герои на видеоигри. Без съмнение някои от тях виждат себе си по този начин. Но тези хора не са анимационни супермени; те са човешки същества — висококвалифицирани и дисциплинирани, но все пак хора. И те носят изключителна тежест във война без ясни граници: физически, времеви или морални. Война, която ще приключи само когато врагът се съгласи да я прекрати.

Както журналистът Дан Таберски брилянтно документира в своя подкаст от 2021 г. „Линията“, мъгливата граница между война и невойна, воюващи и невоюващи, допустимото и непозволеното насилие оказва дълбоко влияние върху хората, на които е възложено да навигират в тресавището.

„Работата, която вършат, ги наранява и наранява семействата им“, казва в подкаста бивш психиатър от ВМС на име Бил Неш.

Въпреки че американската общественост е уморена от войната и лидерите на Съединените щати предпочитат да се държат така, сякаш всичко е свършило, американските воини трябва да продължат да се бият, защото нашите врагове все още имат право на глас. Докато поредната годишнина от 11 септември идва и си отива, ние дължим на тези воини да ги помним, да се грижим за тях и да почитаме жертвите им на тяло и душа.

Дейвид Вон Дреле от гр. Канзас е колумнист за The Washington Post, където пише по национални въпроси и политика от родния си край в Средния Запад. Той се присъедини към The Post през 2017 г. след десетилетие в списание Time, където написва повече от 60 истории за корици като главен редактор. По време на предишен престой в The Post, Вон Дреле е бил писател и редактор в екипа на National, в Style и в Magazine. Той е автор на редица книги, включително наградения бестселър „Триъгълникът: Огънят, който промени Америка“. Той живее в Канзас Сити със съпругата си, журналистката Карън Бол, и четирите им деца.