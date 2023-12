Д-р Мария Матеева-Казакова: Порочно управляват европейски средства

ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Директорът на Института за Изследвания, Анализи и Стратегии д-р Мария Матеева-Казакова алармира с жалба до редица институции за "порочно управление на европейски средства" от Центъра за развитие на човешките ресурси, управляващ приложението на програма „Еразъм“ в България.

Жалбата е адресирана до министъра на образованието, националния омбудсман, Министерството на финансите, Агенция „Одит на средствата от ЕС", Европейския омбудсман, European anti-fraud office (OLAF), Pia AHRENKILDE-HANSEN, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture (EAC), Roberto CARLINI, Director European Education and Culture Executive Agency (EACEA)

Предлагаме ви пълния текст на жалбата:

Обръщам се към Вас с желание да подам сигнал за поредица от практики, които аргументирано могат да се определят като порочно управление на европейски средства от Центъра за развитие на човешките ресурси, управляващ приложението на програма „Еразъм“ в България. Повод за жалбата е подадено проектно предложение Language training for job search for Ukrainian refugees in Bulgarian and Romanian (levels A1 and A2) 2023-1-BG01-KA210-ADU-000158605. Проектът цели изработване на програма и план от висококвалифицирани университетски специалисти за обучение по български и румънски език на украински бежанци в България и Румъния с цел успешната им адаптация за интеграция на пазара на труда.

Бихме искали да подчертаем следните тревожни слабости в начина на управление на средствата по програма "Еразъм" от Центъра за развитие на човешките ресурси.

Липса на експертен потенциал от страна на оценителите, които изработват фактологично манипулирани оценки

Пропуски в подготовката на оценителите водят до това да изработват оценки на базата на грешни твърдения, че предложените програми и планове вече съществуват, без да могат да посочат никакви референции към тях. След последвалите многократни опити за обжалване, ЦРЧР не успя да посочи доказателства за съществуването на такива програми и планове и изработи следващи оценки, които не отговарят на критериите за независимост и опитват да прикрият извършената неправомерност с тенденциозно оценяване на други елементи от проекта, които преди това бяха оценени позитивно.

Липса на прозрачност за процедурите за обжалване - не съществува публичен източник за това каква е процедурата за обжалване на проекти, прилага се по усмотрение на ЦРЧР

Според ръководството на ЦРЧР обжалването се урежда от Регламент (ЕС) 2021/817 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2021 година за създаване на „Еразъм+“ – програма на Съюза в областта на образованието и обучението, младежта и спорта, който регламентира общите принципи на функциониране на програмата, както и от Вътрешния нормативен документ - Процедура за селекция и договаряне.

В посочения Регламент обаче не се упоменават конкретните механизми за обжалване на проекти. В друг важен документ, Ръководство за програма Еразъм, има много кратка обща информация по темата, която не покрива процедурите на отделните национални органи.

По същество, процедурата за обжалване се урежда от вътрешния нормативен документ - Процедура за селекция и договаряне. Той обаче не е достъпен публично и обжалването се осъществява на волунтаристки принцип от вътрешни за ЦРЧР експерти, чиято безпристрастност няма как да бъде проверена, както и от сочени като външни експерти, без да се дава яснота как се избират, как се гарантира независимостта им и какви са критериите за компетентността им по конкретната тема.

Наблюдава се тенденциозно формулиране на тези от повторни оценители, които видимо съставят заключения на базата на предварително зададено искане от страна на ЦРЧР, което едностранчиво отсъжда само в интерес на ЦРЧР - допълнително намаляване на точки по всеки елемент.

При поисканото от нас повторно оценяване на подадено проектно предложение, без яснота за това как са подбрани и как е гарантирана независимостта на оценителите, получихме нов доклад, който едностранчиво отсъжда само в полза на ЦРЧР за намаляване на точките по всеки един критерий. Освен това направените заключения оборват информация, обменена в кореспонденция с ЦРЧР, която не би трябвало да е достояние на арбитражно независимо жури.

Нарушаване на достъпа да своевременна дигитализирана информация и съблюдаване на целите за устойчиво развитие на ЕС

Комуникацията с бенефициентите се осъществява изцяло на хартия, което забавя скоростта на информационен обмен и възможността за реакция от страна на кандидатите. Освен това значително завишава употребата на хартия, което изцяло противоречи на мерките, необходими за постигане на целите от страна на ЕС в областта на устойчивото развитие.

Неспазване на принципите на свободна конкуренция в рамките на ЕС

Центърът е въвел правила, нарушаващи принципите на свободна конкуренция в ЕС, фаворизиращи само банкови институции, работещи на територията на България. От всеки един кандидат се изисква отварянето на банкова сметка в българска банка. Средства от спечелени проекти също се превеждат само по банкови сметки в банки на територията на България.

Не без значение за това, че компетентните органи и обществеността трябва да бъдат алармирани е и лошото ниво на владеене на английски език от оценителите ( например във финалната оценка на външните оценители от 9/10/23). Това възпрепятства разбирането от страна на експертите на проектите, които би трябвало да оценяват. Освен това говори и за неуважение към процеса на работа и усещане за липса на институционален и граждански контрол над механизмите за разпределение на средствата по програма „Еразъм“.

С тази жалба настояваме да бъде изискано:

1 Преразглеждане на подаденото от нас проектно предложение Language training for job search for Ukrainian refugees in Bulgarian and Romanian (levels A1 and A2) 2023-1-BG01-KA210-ADU-000158605

2. Провеждането на одит на Центъра за Развитие на Човешките Ресурси

Важно е да се подчертае, че през 2018 г. и 2021 г. директорите на Центъра са сменяни заради сходни оплаквания от сериозни злоупотреби в процеса на работа.

С уважение:

Д-р Мария Матеева - Казакова, Директор Research, Analysis and Strategy Institute

Д-р Мария Матеева-Казакова защитава дисертацията си по политология в Сорбоната (Париж II ) във Франция с титла "почетна" и поздравления от журито. Дългогодишен наблюдател на процесите в България за списанието Est-Europa, което се издава във Франция. Бивш журналист и политически съветник в Европейския парламент, както и консултант в Центъра за стратегии и оценки в Лондон. Директор на Института за Изследвания, Анализи и Стратегии. Ч лен е на борда на Green European Journal, издаван в Брюксел.