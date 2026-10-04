Златан Ибрахимович се награди за 45-ия си рожден ден с Ферари за 3,6 млн. евро

Легендарният шведски нападател Златан Ибрахимович отпразнува своя 45-и рожден ден вчера, 3 октомври (събота), по начин, типичен за неговия стил – грандиозно и без компромиси.

За да отбележи личния си празник, бившият голмайстор си направи изключително скъп подарък. Ибра си купи най-новия хиперкар на италианската марка – Ферари Ф80. Моделът е изключително лимитиран, като от него са произведени едва 799 бройки в цял свят.

Настоящият съветник в Милан, където шведът сложи край на кариерата си през пролетта на 2022 година, се похвали с придобивката си в социалните мрежи. Към снимките на червения звяр той добави лаконичното, но напълно в негов стил послание: „Честит рожден ден на Златан“.

Страстта на Ибрахимович към свръхмощните автомобили е добре известна, така че цената от 3,6 милиона евро не се е оказала никакво препятствие за него.

Според официалните данни на Ферари, Ф80 е оборудван с V6 агрегат, който доставя умопомрачителните 1200 конски сили. Ускорението му е брутално – от 0 до 200 км/ч за едва 5,75 секунди. Двигателната архитектура е заимствана директно от състезателния болид Ферари 499P, който триумфира в легендарното състезание „24-те часа на Льо Ман“ през 2023 и 2024 година.

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