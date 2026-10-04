Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Златан Ибрахимович се награди за 45-ия си рожден ден с Ферари за 3,6 млн. евро

Златан Ибрахимович се награди за 45-ия си рожден ден с Ферари за 3,6 млн. евро

4 Октомври, 2026 14:56 1 220 7

  • златан ибрахимович-
  • рожден ден-
  • ферари ф80-
  • ferrari f80-
  • милан-
  • суперавтомобил-
  • хиперкар-
  • 1200 конски сили-
  • 24 часа на льо ман-
  • ферари 499п

Бившият голмайстор си направи изключително скъп подарък

Златан Ибрахимович се награди за 45-ия си рожден ден с Ферари за 3,6 млн. евро - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Легендарният шведски нападател Златан Ибрахимович отпразнува своя 45-и рожден ден вчера, 3 октомври (събота), по начин, типичен за неговия стил – грандиозно и без компромиси.

За да отбележи личния си празник, бившият голмайстор си направи изключително скъп подарък. Ибра си купи най-новия хиперкар на италианската марка – Ферари Ф80. Моделът е изключително лимитиран, като от него са произведени едва 799 бройки в цял свят.

Настоящият съветник в Милан, където шведът сложи край на кариерата си през пролетта на 2022 година, се похвали с придобивката си в социалните мрежи. Към снимките на червения звяр той добави лаконичното, но напълно в негов стил послание: „Честит рожден ден на Златан“.

Страстта на Ибрахимович към свръхмощните автомобили е добре известна, така че цената от 3,6 милиона евро не се е оказала никакво препятствие за него.

Според официалните данни на Ферари, Ф80 е оборудван с V6 агрегат, който доставя умопомрачителните 1200 конски сили. Ускорението му е брутално – от 0 до 200 км/ч за едва 5,75 секунди. Двигателната архитектура е заимствана директно от състезателния болид Ферари 499P, който триумфира в легендарното състезание „24-те часа на Льо Ман“ през 2023 и 2024 година.


Златан Ибрахимович се награди за 45-ия си рожден ден с Ферари за 3,6 млн. евро
Снимка: shutterstock.com


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 СЗО

    0 0 Отговор
    Не е честно! И мойта кола е червена, ама не е ферари.

    15:12 04.10.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор
    И думата "помак" ли е забранена, бе?

    15:19 04.10.2026

  • 5 Страхотен

    5 0 Отговор
    футболист, но като човек-пълен боклук.

    Коментиран от #7

    15:30 04.10.2026

  • 6 Може - прави го

    1 1 Отговор
    Има и парите, и основанието, и желанието за това. Хайде сега ми кажете какво могат и какво имат футболните "лъвове" на България начело с " великия виЗшис" , достигнал до поста "щатна пейка" в средняшко европейско тимче...?

    15:33 04.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове