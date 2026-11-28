Милан продължава да работи по възможността да привлече Ендрик от Реал Мадрид през зимния трансферен прозорец. Според „Гадзета дело Спорт“ италианският клуб е убеден, че 20-годишният нападател иска да напусне испанската столица още през януари.

В развитието на евентуалната сделка може да помогне и позицията на Винисиус Жуниор. Двамата бразилци имат един и същ представител – агенцията “Roc Nation”, с която Милан поддържа добри отношения. Винисиус няма намерение да напуска Реал Мадрид през зимата, а това може да улесни преговорите за Ендрик.

Според италианското издание треньорът на Реал Жозе Моуриньо не би искал да се раздели с двама нападатели по средата на сезона. Затова оставането на Винисиус в Мадрид може да отвори пътя за евентуално напускане на младия му сънародник.

Предстои среща между представителите на Ендрик и ръководството на Реал Мадрид, на която ще стане по-ясно какви са намеренията на футболиста. Убеждаването на испанския клуб да го продаде обаче остава сериозно предизвикателство за Милан.