Ига Швьонтек продължава напред в Ухан, Паолини отпадна след разгром

Швьонтек се класира за четвъртфиналите на турнира от категория WTA 1000 в китайския град Ухан. Полската тенисистка демонстрира стабилна игра и преодоля американката Ашлин Крюгер с 6:1, 6:4 за час и 35 минути.

За Швьонтек това е второ поредно достигане до четвъртфиналната фаза в Ухан. Освен това полякинята за пети последователен път през настоящия сезон намира място сред най-добрите осем в турнир от тази престижна категория.

Шесткратната шампионка от турнирите на Големия шлем започна двубоя по впечатляващ начин и не остави много възможности на своята съперничка в първия сет. Тя наложи контрол върху разиграванията и поведе убедително след 6:1.

Втората част предложи по-оспорвана битка. Двете тенисистки си размениха пробиви в средата на сета, но Швьонтек успя отново да спечели подаването на американката и да си осигури необходимото предимство. До края полякинята запази концентрация и затвори мача в два сета.

В спор за място на полуфиналите Швьонтек ще срещне победителката от американския сблъсък между Ан Ли и представителката на Индонезия Джанис Тиен.

Изненадата в турнира поднесе британката Сонай Картал, която елиминира поставената под №15 Джазмин Паолини. Картал се наложи категорично над италианката с 6:2, 6:0, като приключи срещата за малко повече от час.

Британската тенисистка не остави почти никакви шансове на своята съперничка и си осигури място сред най-добрите осем в надпреварата. Убедителният успех над Паолини е сериозна заявка за силно представяне в следващата фаза.

На четвъртфиналите Картал ще се изправи срещу петата поставена Елина Свитолина от Украйна. По-рано украинката се справи с представителката на домакините Ханюй Гуо и продължи участието си в турнира.

Предстоящият сблъсък обещава интересна битка, като Картал ще се опита да продължи изненадващия си поход, докато Свитолина ще преследва място на полуфиналите в силната конкуренция на турнира в Ухан.