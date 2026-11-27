Елизара Янева се класира за полуфиналите на сингъл на турнира на твърда настилка в Търнава, Словакия, с награден фонд 60 000 евро. Водачката в схемата победи германката Анна Лена Фридзам със 7:6(5), 6:1 за 1 час и 57 минути.

Успехът е осми пореден за 19-годишната пловдивчанка, която през миналата седмица спечели титлата в Търнава. С достигането си до полуфиналите Янева заработи 29 точки за ранглистата на УТА, в която заема рекордното в кариерата си 135-о място.

Фридзам имаше възможност да приключи първата част при 5:4, но Янева отрази два сетбола и стигна до тайбрек. Българката изоставаше с 1:3, след което спечели пет поредни точки за 6:3. Тя се нуждаеше от три сетбола, за да поведе в мача.

Във втория сет германката взе първия гейм, но това остана единственият ѝ успех в частта. Янева спечели следващите шест гейма и приключи двубоя, продължавайки серията си без загуба в словашкия град.

В спор за място на финала българката ще срещне осмата поставена Греет Минен. Белгийката е 210-а в света. Това ще бъде следващото изпитание за Янева след две поредни участия във финалната четворка на турнири в Търнава.