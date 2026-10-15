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Димитър Кузманов допусна драматичен обрат срещу Дамир Джумхур в Олбия

Димитър Кузманов допусна драматичен обрат срещу Дамир Джумхур в Олбия

15 Октомври, 2026 20:36 384 1

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Българинът си осигури 13 точки за световната ранглиста

Димитър Кузманов допусна драматичен обрат срещу Дамир Джумхур в Олбия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Димитър Кузманов отпадна на осминафиналите на чалънджъра от категория 125 на клей в италианския град Олбия. Преминалият през квалификациите пловдивчанин отстъпи пред втория поставен босненец Дамир Джумхур с 6:0, 6:7(7), 0:6 в изключително оспорван двубой, продължил повече от два часа.

33-годишният българин започна срещата по перфектен начин и бе безапелационен в откриващата част, като я спечели без да даде нито един гейм на съперника си.

Във втория сет Кузманов продължи стабилното си представяне и на няколко пъти бе на две точки от запечатване на крайната победа. В драматичния тайбрек Мико спаси два сетбола, но при третия Джумхур надделя и изравни сетовете. В решаващата трета част босненецът пое пълния контрол върху събитията на корта и не позволи на българския си съперник да вземе гейм.

За достигането си до осминафиналите в Олбия Димитър Кузманов си осигури 13 точки за световната ранглиста, където в момента заема 367-о място.


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  • 1 Откровен

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