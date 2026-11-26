Денислава Глушкова отпадна във втория кръг на турнира по тенис на клей в Ираклион, Гърция, с награден фонд 30 000 евро. 22-годишната българка отстъпи пред петата поставена Лусия Кортес Йорка с 2:6, 6:7(6).

Испанката, която заема 359-о място в световната ранглиста, затвори мача в два сета. Глушкова, 497-а в подреждането, успя да удължи двубоя във втората част, но загуби тайбрека с 6:8.

Българката започна участието си в основната схема с убедителна победа над румънката Бриана Сабо с 6:2, 6:2. Срещата продължи около час и 38 минути, а Глушкова реализира пет пробива – три в първия и два във втория сет. Информацията за нейния успех беше публикувана от Българската федерация по тенис.

За Глушкова това беше второ поредно участие на турнир в Ираклион. Тя и сестра ѝ Андрея приключиха по-рано надпреварата на двойки след поражение с 2:6, 1:6 от водачките в схемата Оана Гаврила и Сапфо Сакелариди.