Новини
Спорт »
Световен футбол »
Всички резултати от мачовете в Лига Европа

Всички резултати от мачовете в Лига Европа

16 Октомври, 2026 00:02 593 0

  • резултати-
  • мачове-
  • лига европа-
  • левски-
  • нек ниймеген-
  • селтик-
  • бенфика-
  • ювентус

Левски завърши наравно при гостуването си на НЕК Ниймеген

Всички резултати от мачовете в Лига Европа - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Всички резултати от Лига Европа, играни днес - 15 октомври 2026:

АЗ Алкмаар - Апоел Беер Шева 2:1
Целе - Омония Никозия 0:3
Олимпик Лион - Кристъл Палас 3:2
Лех Познан - Байер Леверкузен 0:4
Спарта Прага - Лилестрьом 1:1
Унион Сент Жилоаз - Реал Сосиедад 1:1
Ред Бул Залцбург - Милан 0:4
Тореензе - Съндърланд 1:2
НЕК Ниймеген - Левски София 1:1
Марсилия - Олимпиакос 0:1
Ференцварош - Виктория Пилзен 2:1
Борнемут - Щурм Грац 3:0
Динамо Загреб - Андерлехт 1:0
Ягелония - Арарат-Армения 3:1
Селта - Ювентус 1:2
Бенфика - Селтик 4:1
Рен - ОФИ Крит 2:1
Хофенхайм - Бешикташ 2:3


Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове