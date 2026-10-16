Всички резултати от мачовете в Лига Европа

Всички резултати от Лига Европа, играни днес - 15 октомври 2026:
АЗ Алкмаар - Апоел Беер Шева 2:1
Целе - Омония Никозия 0:3
Олимпик Лион - Кристъл Палас 3:2
Лех Познан - Байер Леверкузен 0:4
Спарта Прага - Лилестрьом 1:1
Унион Сент Жилоаз - Реал Сосиедад 1:1
Ред Бул Залцбург - Милан 0:4
Тореензе - Съндърланд 1:2
НЕК Ниймеген - Левски София 1:1
Марсилия - Олимпиакос 0:1
Ференцварош - Виктория Пилзен 2:1
Борнемут - Щурм Грац 3:0
Динамо Загреб - Андерлехт 1:0
Ягелония - Арарат-Армения 3:1
Селта - Ювентус 1:2
Бенфика - Селтик 4:1
Рен - ОФИ Крит 2:1
Хофенхайм - Бешикташ 2:3
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА