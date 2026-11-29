Присъствието на Мартин Карбовски на младежкия форум на „Прогресивна България“ в Банско предизвика въпроси от страна на съпредседателя на „Да, България“ Ивайло Мирчев. На снимка от събитието се вижда как Румен Радев поздравява участниците, а Карбовски е на първия ред.

„Какво в неговото публично поведение и убеждения го прави пример за тях?“, попита Мирчев във Facebook. Той уточни, че всеки е свободен да присъства на партийни семинари, но постави акцент върху това защо именно Карбовски е близо до политическото обучение на младите членове и симпатизанти на партията.

По данни, разпространени от „Прогресивна България“, форумът в Банско е свързан с новоучредения Национален младежки съвет на партията. В него са участвали около 250 младежи от цялата страна. Румен Радев, който е председател на формацията, е разговарял с тях и е призовал младите да съчетават личните си амбиции с отговорност към обществото и страната.

Какво твърди Ивайло Мирчев

Мирчев посочи, че има публикации, според които Карбовски вече е обучавал депутати на Радев как да се държат пред медиите. Той обаче не представи потвърждение дали журналистът е имал такава роля и спрямо участниците в младежкия форум.

„Не знам дали ще обучава и младежите в Банско. Но наистина се чудя на какво може да ги научи“, написа съпредседателят на „Да, България“.

В позицията си Мирчев свърза въпроса и с публични изяви на Явор Дачков, когото определи като партньор на Карбовски в политическо предаване. По думите му Дачков е отправял предложение към властта на Радев да разговаря с хората, които контролират големите телевизии, и да им посочи кого да не канят.

Мирчев заяви, че партиите демонстрират ценностите си не само чрез програмите си, но и чрез хората, които представят като публични авторитети. Той противопостави независимата журналистика на медийна среда, в която опоненти могат да бъдат обвинявани без доказателства, а забранителни списъци да се обсъждат като допустим инструмент на властта.

Партията е създадена през 2026 г.

„Прогресивна България“ е нова политическа формация, оглавявана от Румен Радев. Софийският градски съд я вписа в регистъра на политическите партии на 22 юни 2026 г.

Форумът в Банско е първата публично обявена инициатива на Националния младежки съвет на партията. В публикуваната информация не се посочва официална роля на Карбовски в събитието, нито е уточнено дали той е изнасял лекция или е участвал в обучение.

„Въпросът, който си задавам, не е какво прави Карбовски в Банско. Въпросът е какво ПБ вижда в Карбовски, което иска да предаде на младите си хора“, обобщи Мирчев.

Източници: bta.bg, boulevardbulgaria.bg, nova.bg