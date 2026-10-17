Олимпиакос надви Барселона след продължение в Евролигата

Олимпиакос победи Барселона със 105:100 след продължение в мач от шестия кръг на Евролигата. Гръцкият шампион измъкна успеха в „Палау Блауграна“, след като редовното време завърши 92:92, а в допълнителните пет минути гостите бяха по-резултатни – 13:8.

Барселона започна по-силно и приключи първата част с преднина от 30:26. Олимпиакос отговори във втория период, направи обрат и се оттегли на почивка с аванс от 57:47. След третата четвърт разликата отново беше в полза на гостите – 77:66.

Каталунците обаче не се отказаха. В последната част домакините постепенно стопиха изоставането си, а Джъстин Робинсън се превърна в главния герой на финалните секунди. Американецът вкара тройка при оставащи 1,8 секунди и изравни резултата за 92:92, изпращайки срещата в продължение.

Везенков поведе Олимпиакос

В допълнителните пет минути Олимпиакос си върна контрола върху мача. Саша Везенков завърши като най-резултатен с 25 точки и 6 борби, като реализира всичките си десет наказателни удара. Коди Милър-Макинтайър и Мбайе Ндиайе добавиха по 17 точки, а Жан Монтейро се отчете с 13 точки и 7 асистенции.

За Барселона по 17 точки отбелязаха Джъстин Робинсън и Тайрийс Мартин. Дарио Брицуела добави 13, а Джош Небо завърши с 11 точки. Капитанът Кевин Пънтър остана с 4 точки, след като не реализира нито една от четирите си стрелби от зоната за три точки.

Победата беше втора поредна за Олимпиакос като гост в Испания след успеха над Валенсия в предходния кръг. Тимът вече има пет победи и една загуба в Евролигата, докато Барселона е с баланс 3:3.

Секулич: Изграждаме нещо с поглед към бъдещето

„Играхме като едно цяло и изграждаме нещо с поглед към бъдещето“, заяви старши треньорът на Барселона Александер Секулич пред AS.com след двубоя.

Олимпиакос ще продължи участието си в турнира с домакинство на Фенербахче на 23 октомври. Ден по-рано Барселона ще гостува на Олимпия Милано.

Източници: fcbarcelona.com, as.com, olympiacosbc.gr