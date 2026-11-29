Барселона разгроми Депортиво с 5:1 като гост в Ла Коруня в мач от 14-ия кръг на испанската Ла Лига. Каталунците поведоха рано, допуснаха изравняване, но след почивката превърнаха двубоя в едностранен.

Ламин Ямал откри резултата още във 2-рата минута след асистенция на Педри. Депортиво отговори в 9-ата минута, когато Пиер-Емерик Обамеянг възстанови равенството. Барселона отново излезе напред в 20-ата минута чрез Дани Олмо, който се разписа след подаване на Антъни Гордън. На почивката резултатът беше 2:1 за гостите.

Рафиня реши мача с хеттрик. Бразилецът вкара за 3:1 в 50-ата минута след асистенция на Ямал, добави четвърти гол за Барселона в 83-ата минута, а в последната минута оформи крайното 5:1 отново след подаване на Ямал. Така Рафиня отбеляза три от петте попадения на каталунците.

Барселона доминира след почивката

Барселона завърши срещата със 74% владение на топката и 17 удара срещу пет за домакините. Гостите отправиха девет точни удара, докато Депортиво стигна до четири. Мачът на „Риасор“ беше наблюдаван от 30 793 зрители.

Преди срещата треньорът на Депортиво Антонио Идалго заяви: „Трябва да имаме много точен ден във всички отношения, с много концентрация.“ Тимът му обаче не успя да спре лидера, който преди двубоя имаше 36 точки от 13 мача и шест победи в шестте си гостувания в първенството.

Историята отново беше на страната на каталунците

Двубоят беше първият между двата отбора от 2018 г. насам. При последното си гостуване на „Риасор“ Барселона спечели с 4:2, а през април 2016 г. записа още по-убедителен успех с 8:0. След новата победа каталунците увеличиха актива си на 39 точки.

Барселона ще продължи програмата си на 2 декември с домакинство срещу Атлетико Мадрид. В същия ден Депортиво ще гостува на Португалете.

Източници: static.sportbox.ru, skysports.com, lavozdegalicia.es