Алекс Баена с късен скъпоценен гол за Атлетико Мадрид при визитата на Еспаньол

Атлетико Мадрид изстрада, но стигна до труден и изключително ценен успех с 1:0 като гост на Еспаньол в среща от 9-ия кръг на испанската Ла Лига.

Двубоят в Каталуня вървеше равностойно, като през второто полувреме „дюшекчиите“ бяха много близо до това да поведат. В средата на втората част Маркос Йоренте отправи страхотен далечен изстрел, който обаче разтърси горната греда зад стража на домакините.

Героят за столичния гигант се появи от резервната скамейка. В 89-ата минута Алекс Баена се възползва по най-добрия начин от открила се възможност и прати топката в мрежата за крайното 1:0.

С този драматичен триумф възпитаниците на Диего Симеоне събраха актив от 22 точки и твърдо се застояват на второто място във временното класиране. Водените от Маноло Гонзалес футболисти на Еспаньол остават на 12-а позиция с 8 пункта.