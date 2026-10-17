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Алекс Баена с късен скъпоценен гол за Атлетико Мадрид при визитата на Еспаньол

Алекс Баена с късен скъпоценен гол за Атлетико Мадрид при визитата на Еспаньол

17 Октомври, 2026 17:01 422 0

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  • испански футбол

С този драматичен триумф възпитаниците на Диего Симеоне събраха актив от 22 точки

Алекс Баена с късен скъпоценен гол за Атлетико Мадрид при визитата на Еспаньол - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Атлетико Мадрид изстрада, но стигна до труден и изключително ценен успех с 1:0 като гост на Еспаньол в среща от 9-ия кръг на испанската Ла Лига.

Двубоят в Каталуня вървеше равностойно, като през второто полувреме „дюшекчиите“ бяха много близо до това да поведат. В средата на втората част Маркос Йоренте отправи страхотен далечен изстрел, който обаче разтърси горната греда зад стража на домакините.

Героят за столичния гигант се появи от резервната скамейка. В 89-ата минута Алекс Баена се възползва по най-добрия начин от открила се възможност и прати топката в мрежата за крайното 1:0.

С този драматичен триумф възпитаниците на Диего Симеоне събраха актив от 22 точки и твърдо се застояват на второто място във временното класиране. Водените от Маноло Гонзалес футболисти на Еспаньол остават на 12-а позиция с 8 пункта.


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