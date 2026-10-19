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Симеон Станкович донесе световна титла на България в сумото
  Тема: Български спортни успехи

Симеон Станкович донесе световна титла на България в сумото

19 Октомври, 2026 16:04 576 0

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Националният отбор завърши първенството с още три бронзови медала

Симеон Станкович донесе световна титла на България в сумото - 1
Кадър: Нова ТВ
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Симеон Станкович спечели световната титла по сумо в категория до 115 кг и донесе на България първо злато от шампионат на планетата от 16 години. Националният отбор завърши първенството в Баку, Азербайджан, с още три бронзови медала.

Станкович стигна до титлата след четири победи. На полуфинала той се наложи над Сулде Донгак от Киргизстан, а във финалната среща победи Марсел Горица от Унгария. Така българинът прекъсна дългото чакане след последната световна титла, спечелена от Стилиян Георгиев през 2010 г. Георгиев е двукратен световен шампион, както и Светослав Бинев.

„Бях сигурен, че трябва да съм медалист, но очаквах и да съм световен шампион. Винаги влизам с рогата напред“, каза Симеон Станкович.

Шампионът посочи, че подготовката му е била свързана с Иван Благоев, многократен медалист и европейски шампион, както и с подкрепата на близките му. След успеха Станкович няма да прекъсва тренировките, тъй като на 7 ноември му предстои ММА мач в Германия.

Михаела Христова спечели бронз в категория до 65 кг, а Станислава Атанасова се класира трета при състезателките до 80 кг. И двете българки стигнаха до полуфиналите, но не успяха да се преборят за място във финала.

Третият бронз за България спечели Габриела Спасова в категория до 60 кг при девойките до 18 години. Тя записа отличието още в първия ден на състезанието. За Спасова това беше дебют на световно първенство.


Азербайджан
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