Джавохир Синдаров победи Домараджу Гукеш в петата партия от мача за световната титла по шахмат и поведе с 3:2 точки. Узбекският гросмайстор игра с белите фигури, а успехът му сложи край на серията от четири поредни ремита в двубоя.

Синдаров започна с 1. Кf3, а Гукеш отговори с 1...d5. Партията премина през дебюта Рети и дълго време изглеждаше, че ще завърши без победител. Гукеш успя да изравни позицията след трудното начало, но в края допусна решаваща неточност с 31...Цd2. След този ход Синдаров получи значително преимущество и постепенно го превърна в победа.

„След Цd2 бях напълно уверен, че печеля. Това беше голяма грешка заради времевото затруднение“, каза Синдаров след партията. Гукеш призна, че не е успял да си припомни подготовката си и вероятно е допуснал грешка именно под натиска на часовника.

Преди петата партия двамата бяха разделени единствено по рейтинг и с четири ремита в актива си. Гукеш спечели световната титла през 2024 г., докато Синдаров си осигури правото да го предизвика, след като спечели турнира на претендентите през 2026 г. И двамата шахматисти са на 20 години, което превръща мача в най-младия двубой за световната корона.

Шестата партия ще се играе на 30 ноември, като Гукеш ще бъде с белите фигури. Мачът е от максимум 14 класически партии, а световен шампион ще стане първият, достигнал 7,5 точки. При равенство 7:7 са предвидени тайбрек партии по ускорен контрол и блиц.

Източници: en.chessbase.com, indianexpress.com, hindustantimes.com