Кристиано Роналдо с наказание от Португалската федерация след скандала с Жорже Жезус

Дисциплинарният съвет към Португалската футболна федерация наложи наказание от 30 дни на капитана на националния отбор Кристиано Роналдо. Повод за дисциплинарната санкция бе демонстративното напускане на лагера на „селесао“ от страна на 41-годишната суперзвезда по време на последната международна пауза. Заедно с временното отстраняване, португалският ветеран бе глобен и със символичната сума от 255 евро.

Причината за напрежението бе остра несъгласие между Роналдо и селекционера Жорже Жезус относно игровото време и ролята на нападателя в състава. След като бе оставен на резервната скамейка, нападателят напусна събирането на националите и се завърна в своя клубен отбор. Тъй като 19 дни от санкцията вече са изтекли, на суперзвездата му остават само 11 дни наказание. Това означава, че той ще бъде напълно на разположение на тима за предстоящите срещи в следващия прозорец за международни мачове.

Въпреки разразилия се скандал и наложеното наказание, президентът на Португалската футболна федерация Педро Проенса застана зад голямата звезда на тима. По време на официално събитие в кметството на Фуншал — родния град на Роналдо, клубният и федерален шеф бе категоричен, че продължава да вижда в лицето на Кристиано ключов и незаменим играч за националната фланелка.

🚨🇵🇹 OFFICIAL: Cristiano Ronaldo has been suspended for 30 days plus fined for €255. The decision has been made by Portugal Federation after he left the national team’s camp in Denmark. Cristiano himself had suggested a punishment after apologizing for that. https://t.co/oXEXM4JaI7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 19, 2026