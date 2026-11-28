Ал Насър победи Ал Хазъм с 1:0 като гост в мач от 13-ия кръг на Саудитската професионална лига. Единственият гол на стадион „Крал Абдула Спортс Сити“ в Бурайда отбеляза Саму Коща в 26-ата минута.

Португалският полузащитник се възползва от разбъркване в наказателното поле и изпрати топката във вратата на домакините. Ал Хазъм имаше възможност да поведе още в осмата минута, когато удар на Елтон Аколаце срещна гредата. В 21-ата минута Кристиано Роналдо също бе близо до гол, но неговият изстрел попадна в напречната греда.

Ал Насър се върна към победите

Гостите контролираха по-голямата част от срещата и завършиха с 60% владение на топката. Ал Насър отправи 10 удара срещу два за Ал Хазъм, а домакините не успяха да създадат достатъчно положения за изравнителен гол.

„Винаги е добре да спечелиш, а този мач беше изпълнен с много предизвикателства. Приятно е да победиш, без да допуснеш гол“, заяви старши треньорът на Ал Насър Анге Постекоглу, цитиран от Goal.com.

Успехът прекъсна серията на Ал Насър след загубата с 1:3 от Ал Ахли в предишния кръг. Тимът на Постекоглу вече има 10 победи, едно равенство и две поражения през сезона, като събра 31 точки и изравни Ал Кадсия. Ал Насър остава втори заради по-лошата голова разлика.

Рекордно постижение за клуба

Попадението на Саму Коща донесе на Ал Насър и клубно постижение. Според статистическата компания Opta, цитирана от Goal.com, отборът е отбелязал гол в 100 поредни мача в Саудитската професионална лига. Серията е започнала през декември 2023 г. в двубой срещу Ал Рияд.

Следващият мач на Ал Насър в първенството е домакинство срещу Ал Кадсия на 4 декември. Двубоят от 14-ия кръг ще се играе на стадион „Ал Ауал Парк“ в Рияд.

Източници: arabnews.com, goal.com, besoccer.com