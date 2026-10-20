Гръцки гранд ще следи ас на Левски до края на годината

Гръцкият гранд Олимпиакос не се е отказал от намерението си да привлече халфа на Левски Акрам Бурас. Тимът от Пирея ще следи изявите 24-годишния алжирец до края на годината, пише „Transfer Feed”.

Спортно-техническият щаб на „червено-белите“ е запознат с факта, че Бурас тъкмо се завърна в групата на Левски след продължило повече от месец отсъствие заради контузия. Олимпиакос ще държи под лупа представянето на халфа в България и Лига Европа до Нова година, за да прецени дали да предприеме нова офанзива за негов трансфер.

През лятото гръцкият гранд направи оферта от 2 милиона евро за алжиреца, но тя беше отхвърлена от ръководството на Левски.