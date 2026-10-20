Новини
Спорт »
Световен футбол »
Гръцки гранд ще следи ас на Левски до края на годината

Гръцки гранд ще следи ас на Левски до края на годината

20 Октомври, 2026 12:29 358 0

  • олимпиакос-
  • левски-
  • акрам бурас-
  • пирея-
  • футбол

Тимът от Пирея ще следи изявите 24-годишния алжирец до края на годината, пише „Transfer Feed”

Гръцки гранд ще следи ас на Левски до края на годината - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Гръцкият гранд Олимпиакос не се е отказал от намерението си да привлече халфа на Левски Акрам Бурас. Тимът от Пирея ще следи изявите 24-годишния алжирец до края на годината, пише „Transfer Feed”.

Спортно-техническият щаб на „червено-белите“ е запознат с факта, че Бурас тъкмо се завърна в групата на Левски след продължило повече от месец отсъствие заради контузия. Олимпиакос ще държи под лупа представянето на халфа в България и Лига Европа до Нова година, за да прецени дали да предприеме нова офанзива за негов трансфер.

През лятото гръцкият гранд направи оферта от 2 милиона евро за алжиреца, но тя беше отхвърлена от ръководството на Левски.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове