Манчестър Юнайтед и Ливърпул влизат в битка за Феликс Нмеча, Борусия Дортмунд иска огромна сума

Манчестър Юнайтед и Ливърпул проявяват сериозен интерес към полузащитника на Борусия Дортмунд Феликс Нмеча. Според информация на TEAMtalk двата английски гранда следят ситуацията около германския национал, който е привлякъл вниманието и на други водещи клубове от Висшата лига.

Манчестър Юнайтед вече е направил първоначални проучвания относно възможността да привлече 25-годишния халф. На „Олд Трафорд“ разглеждат Нмеча като потенциално попълнение за средата на терена, докато Ливърпул също го държи в списъка си с трансферни цели.

Мърсисайдци обмислят германеца като възможен резервен вариант, ако не успеят да постигнат споразумение с Борнемут за привличането на Алекс Скот. Междувременно Челси и Тотнъм също наблюдават развитието на ситуацията около футболиста. По-рано интерес към него са проявявали още Арсенал, Манчестър Сити и Нюкасъл, което подсказва, че конкуренцията за подписа му може да бъде сериозна.

Борусия Дортмунд няма намерение да се разделя лесно с халфа

Ръководството на Борусия Дортмунд има силни аргументи да запази Нмеча в състава си. Германският клуб наскоро удължи договора му до юни 2030 година, а полузащитникът продължава да бъде важна част от плановете на старши треньора Нико Ковач.

Дългосрочният контракт осигурява на „жълто-черните“ стабилна позиция при евентуални преговори с други клубове. Допълнително предимство за Дортмунд е, че в договора няма клауза за откупуване, която да може да бъде задействана още през януарския трансферен прозорец.

Според информацията на TEAMtalk стойността на германския национал може да достигне между 90 и 100 милиона евро. Посочва се също, че клауза за откупуване на стойност 80 милиона евро ще влезе в сила едва през лятото на 2027 година.

Тези условия правят евентуален трансфер през зимата малко вероятен, тъй като Борусия няма непосредствена необходимост да продава един от основните си футболисти в разгара на сезона. Затова следващото лято изглежда като по-подходящ момент за клубовете, които възнамеряват да предприемат конкретни действия.

Нмеча може да се превърне в една от големите трансферни цели

При подобна конкуренция от страна на английските грандове бъдещето на Нмеча може да се превърне в една от интересните трансферни теми през следващите месеци. Манчестър Юнайтед вече е проучил възможностите за сделка, докато Ливърпул продължава да разглежда различни варианти за подсилване на халфовата линия.

Според специализирания сайт Transfermarkt пазарната стойност на футболиста към момента е 65 милиона евро. Това е по-ниска оценка от сумата, която според информациите може да поиска Борусия Дортмунд, ако се стигне до сериозни преговори.

Засега германският клуб не е поставен под натиск да се разделя с Нмеча. Ако интересът към него се запази и през следващите месеци, лятото на 2027 година може да се окаже решаващо за бъдещето на полузащитника.