Борусия Дортмунд получи възможност да увеличи преднината си на върха в Бундеслигата, след като Байерн Мюнхен завърши 0:0 като гост на Хамбургер. Дортмунд е лидер с 24 точки от 10 мача, докато баварците имат 23 точки, но вече са изиграли 11 срещи.

При победа срещу Байер Леверкузен в неделя Борусия ще събере 27 точки и ще се откъсне на четири пред Байерн. Двубоят на „Сигнал Идуна Парк“ започва в 19:30 часа българско време. Леверкузен заема пето място и влиза в срещата след три поредни победи.

Пряк сблъсък за третото място

Преди мача между Фрайбург и РБ Лайпциг домакините са трети с 22 точки, а гостите са четвърти с 21. Победителят ще изпревари Байерн, който след равенството си в Хамбург остана с точка повече от Фрайбург и с две пред Лайпциг.

Фрайбург – Лайпциг е насрочен за 15:30 часа българско време. При равенство и двата отбора ще останат зад Байерн, независимо от разликата в головете.

Ковач: Не са само Байерн и Дортмунд

Треньорът на Борусия Дортмунд Нико Ковач предупреди, че борбата в горната част на таблицата не се изчерпва с двата традиционно най-обсъждани германски клуба.

„Не става дума само за нас и Байерн. Трябва да гледате и към Лайпциг и Леверкузен“, заяви Ковач.

Думите му идват преди домакинството срещу Леверкузен, който според треньора Карлес Мартинес ще пристигне в Дортмунд с увереност и с намерение да използва силните си страни. „Ще отидем в Дортмунд с максимална вяра, че можем да им създадем проблеми“, каза Мартинес.

Байерн остава без загуба в първенството, но равенството с Хамбургер позволи на преследвачите да скъсят дистанцията. След неделните мачове върхът може да се промени в две посоки: Дортмунд да увеличи аванса си, а Фрайбург или Лайпциг да измести баварците от второто място.

Източници: bundesliga.com, as.com