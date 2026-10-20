Виктор Уембаняма подкрепи протестиращите във Франция, кметът на Ница го обвини в историческа отговорност

Звездата на Сан Антонио Спърс Виктор Уембаняма изрази подкрепата си за младите хора, включили се в протестите във Франция. Баскетболистът застана зад исканията им за преодоляване на дълбоко вкоренените обществени неравенства, но позицията му предизвика остра реакция от страна на кмета на Ница Ерик Сиоти.

22-годишният център, който е сред водещите имена в Националната баскетболна асоциация (НБА), не скри съпричастността си към демонстрациите, обхванали Париж, Марсилия, Лион, Монпелие и други френски градове. В същото време отношението му към протестите не означава непременно одобрение на безредиците и вандалските прояви, съпътствали част от тях.

Загадъчна публикация предизвика политическа реакция

На 16 октомври Уембаняма публикува в социалната мрежа X изображение на Белия заек от „Алиса в Страната на чудесата“, който сочи към часовник. Посланието не съдържаше конкретно обяснение, но привлече вниманието на фона на напрегнатата обстановка във Франция.

Публикацията предизвика реакция от кмета на Ница Ерик Сиоти, който отправи критики към известните личности, изразили подкрепа за протестиращите.

„Френски знаменитости като баскетболния играч Виктор Уембаняма, които подкрепиха бунтовете на 17 октомври, носят историческа отговорност. Те трябва да бъдат укорени“, написа градоначалникът.

Така позицията на баскетболната звезда се превърна в повод за публичен сблъсък, който излезе извън рамките на спорта и засегна обществените дебати във Франция.

Уембаняма: Младите хора заслужават да бъдат чути

Още седмица преди това баскетболистът беше коментирал ситуацията в страната си в отговор на журналистически въпрос. Тогава той подчерта, че според него протестите са свързани със системни неравенства и проблеми, които са се натрупвали в продължение на години.

Уембаняма заяви, че се радва да вижда ученици и млади хора, които настояват гласът им да бъде чут. Той изрази надежда, че и представителите на властта ще обърнат внимание на техните искания.

Френският национал призна още, че ако се намираше в родината си по време на демонстрациите, вероятно също би се присъединил към тях. По думите му темата е лично близка, тъй като самият той е преминал през образователната система, за която говори.

„Имах късмета да избягам от тази система и проблеми. Но това е шанс. Затова искам да изкажа подкрепата си. Това не е нещо, което да ми е далечно“, обясни баскетболистът.

Той припомни и ученическите си години в Нантер, където е ставал свидетел на блокади още преди да се превърне в световноизвестна спортна звезда.

С позицията си Уембаняма даде ясно да се разбере, че подкрепя правото на младите хора да изразяват недоволството си и да настояват за промени. Коментарите му обаче предизвикаха разнопосочни реакции на фона на напрежението във Франция и споровете за границата между мирния протест и насилието.