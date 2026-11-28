Сан Антонио Спърс победи Лос Анджелис Лейкърс с 99:96 в един от най-оспорваните мачове от груповата фаза на Купата на НБА. Успехът изведе тима до баланс 16-4 и първото място в Западната конференция, докато Лейкърс вече е с 15 победи и 4 загуби.
Стефон Касъл беше водещият реализатор на домакините с 26 точки при 10 успешни стрелби от 15 опита. Той добави и 9 асистенции. Виктор Уембаняма завърши с 25 точки и 16 борби, а Ди'Арън Фокс имаше решаващ принос в последните минути.
Касъл реши мача в последната минута
Драмата настъпи 43,4 секунди преди края. След пропуск на Уембаняма от наказателната линия Фокс овладя борба в нападение и подаде към Касъл. Гардът реализира тройка, с която Сан Антонио поведе с 96:90.
Лейкърс не успя да направи нов обрат. Лука Дончич беше най-резултатен за гостите с 31 точки, 6 борби и 8 асистенции, а Остин Рийвс добави 21 точки. Уокър Кеслър записа 10 точки и 13 борби.
Разправия с Дончич след края
Малко след сирената Дончич се оказа във физически конфликт със зрител в близост до тунела към съблекалните. Според описанието на случилото се той хвърлил своята лента за ръка към жена от първия ред, но се върнал да я вземе, след като чул, че тя не я иска. Мъжът до нея подал лентата на баскетболиста, след което го изблъскал. Охраната се намесила незабавно.„Просто хвърлих лентата си, както правя почти след всеки мач. След това чух, че тя не я иска, върнах се да си я взема и тогава той просто ме изблъска. Накрая я дадох на друг човек“, заяви Дончич.
Победата класира Сан Антонио за четвъртфиналите на Купата на НБА, където на 4 декември Спърс ще срещне Далас Маверикс. В другите четвъртфинални двубои Филаделфия 76ърс ще играе с Атланта Хоукс, а Бостън Селтикс ще гостува на Детройт Пистънс.
Победи за Детройт и Атланта
В останалите срещи от вечерта Детройт Пистънс победи Милуоки Бъкс със 113:98. Айзея Джо отбеляза 22 точки за победителите, а резервите на Детройт реализираха общо 60 точки срещу 53 за титулярите.
Атланта Хоукс се наложи над Бостън Селтикс с 87:86 като гост. Джейлън Джонсън завърши с 24 точки, а Никийл Александър-Уокър добави 20, включително последните четири точки за своя тим. Атланта спечели пети пореден мач.
Източници: bta.bg, as.com, cadenaser.com
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