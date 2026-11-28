Сан Антонио Спърс победи Лос Анджелис Лейкърс с 99:96 в един от най-оспорваните мачове от груповата фаза на Купата на НБА. Успехът изведе тима до баланс 16-4 и първото място в Западната конференция, докато Лейкърс вече е с 15 победи и 4 загуби.

Стефон Касъл беше водещият реализатор на домакините с 26 точки при 10 успешни стрелби от 15 опита. Той добави и 9 асистенции. Виктор Уембаняма завърши с 25 точки и 16 борби, а Ди'Арън Фокс имаше решаващ принос в последните минути.

Касъл реши мача в последната минута

Драмата настъпи 43,4 секунди преди края. След пропуск на Уембаняма от наказателната линия Фокс овладя борба в нападение и подаде към Касъл. Гардът реализира тройка, с която Сан Антонио поведе с 96:90.

Лейкърс не успя да направи нов обрат. Лука Дончич беше най-резултатен за гостите с 31 точки, 6 борби и 8 асистенции, а Остин Рийвс добави 21 точки. Уокър Кеслър записа 10 точки и 13 борби.

Разправия с Дончич след края

Малко след сирената Дончич се оказа във физически конфликт със зрител в близост до тунела към съблекалните. Според описанието на случилото се той хвърлил своята лента за ръка към жена от първия ред, но се върнал да я вземе, след като чул, че тя не я иска. Мъжът до нея подал лентата на баскетболиста, след което го изблъскал. Охраната се намесила незабавно.

„Просто хвърлих лентата си, както правя почти след всеки мач. След това чух, че тя не я иска, върнах се да си я взема и тогава той просто ме изблъска. Накрая я дадох на друг човек“, заяви Дончич.

Победата класира Сан Антонио за четвъртфиналите на Купата на НБА, където на 4 декември Спърс ще срещне Далас Маверикс. В другите четвъртфинални двубои Филаделфия 76ърс ще играе с Атланта Хоукс, а Бостън Селтикс ще гостува на Детройт Пистънс.

Победи за Детройт и Атланта

В останалите срещи от вечерта Детройт Пистънс победи Милуоки Бъкс със 113:98. Айзея Джо отбеляза 22 точки за победителите, а резервите на Детройт реализираха общо 60 точки срещу 53 за титулярите.

Атланта Хоукс се наложи над Бостън Селтикс с 87:86 като гост. Джейлън Джонсън завърши с 24 точки, а Никийл Александър-Уокър добави 20, включително последните четири точки за своя тим. Атланта спечели пети пореден мач.

Източници: bta.bg, as.com, cadenaser.com