Кендъл Дженър подпали Инстаграм с нова гореща фотосесия

Световноизвестният супермодел Кендъл Дженър за пореден път привлече погледите върху себе си, демонстрирайки безупречния си сексапил в нова порция снимки в профила си в Инстаграм.

Бившата приятелка на НБА звездата Девин Букър засне зашеметяваща фотосесия, като сподели най-впечатляващите моменти от нея със своите над 277 милиона последователи. Потока от милиони харесвания и лавина от позитивни коментари потвърждават, че феновете са повече от във възторг от видяното.

Красавицата, която не спира да управлява модните подиуми и бизнес проекти, продължава да бъде сред най-влиятелните популярни личности в социалните мрежи. Новите ѝ кадри за пореден път доказаха защо тя заема лидерски позиции във висшата мода и лайфстайл средите.