Ларса Пипън отново насочи вниманието към себе си в Instagram. Риалити звездата позира в мини пола и високи токчета, а снимката бързо събра над 27 000 харесвания и повече от 200 коментара.

Към кадъра Пипън добави краткото послание „Виждам ви, усещам ви“. Публикацията е споделена на 21 ноември, а реакциите под нея са предимно свързани с визията и присъствието на телевизионната звезда.

Профилът на Ларса Пипън има около 5,3 млн. последователи. Според анализаторската платформа HypeAuditor публикациите ѝ получават средно около 47 600 харесвания, което обяснява защо всяка нова снимка предизвиква бърза реакция от аудиторията ѝ.

Пипън е позната на зрителите най-вече с участието си в „Истинските съпруги на Маями“. Тя е част от първия сезон на поредицата, излъчен през 2011 г., а по-късно се завръща в обновения състав на шоуто.

Родената в Чикаго Ларса Пипън получава допълнителна популярност като съпруга на баскетболната легенда Скоти Пипън. Двамата сключват брак през 1997 г. и имат четири деца. Разводът им е финализиран на 15 декември 2021 г., след като процедурата започва през 2018 г.

Днес Пипън поддържа публичното си присъствие основно чрез телевизионните си участия, модните си публикации и личния си профил в Instagram. Новият ѝ кадър отново показа, че за звездата дори една кратка публикация е достатъчна, за да привлече десетки хиляди реакции.