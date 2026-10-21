Новини
Спорт »
Бг футбол »
БФС размести програмата на 14-ия кръг в Първа лига заради откриването на новия стадион на ЦСКА

БФС размести програмата на 14-ия кръг в Първа лига заради откриването на новия стадион на ЦСКА

21 Октомври, 2026 19:08 552 5

  • бфс-
  • първа лига-
  • цска-
  • славия-
  • левски-
  • дунав-
  • локомотив пловдив-
  • ботев пловдив-
  • лудогорец-
  • локомотив софия-
  • стадион българска армия-
  • футболни новини

Промените засягат общо четири двубоя

БФС размести програмата на 14-ия кръг в Първа лига заради откриването на новия стадион на ЦСКА - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българският футболен съюз (БФС), по официално искане на ЦСКА и след пълно съгласуване с Българската професионална футболна лига (БПФЛ) и телевизията, държаща правата за излъчване, извърши ключови рокади в програмата за предстоящия 14-и кръг на Първа лига.

Промените засягат общо четири двубоя от кръга, като основната причина е историческото завръщане на "армейците" на техния изцяло нов и модерен стадион „Българска армия“. Столичното дерби между ЦСКА и Славия официално е фиксирано за събота, 31 октомври, от 19:30 часа.

За да се съобрази телевизионното излъчване и организацията около сигурността за откриването на съоръжението в Борисовата градина, СТК към БФС промени началните часове и дни на още три ключови сблъсъка:

Дунав – Левски: Промяна в програмата за гостуването на "сините" в Русе.

Локомотив Пловдив – Ботев Пловдив: Напасване в часа на голямото дерби на Пловдив.

Локомотив София – Лудогорец: Нова начална дата/час за домакинството на „железничарите“ срещу шампионите.

Ето цялото решение на СТК към БФС:

Решение - 21.10.2026 г

  • По искане на ПФК „ЦСКА“ Сф със съгласието на ФК и съгласувано с Нова Броудкастинг груп и БПФЛ, се правят следните промени в програмата на XIV – ти кръг от ППФЛ /efbet лига/:

  • Срещата между отборите на ПФК „ЦСКА” Сф и ПФК „Славия” Сф, по програма на 30.10/петък/2026 г., ще се играе на 31.10/събота/ от 19.30 ч.

  • Срещата между отборите на ПФК „Локомотив” Сф и ПФК „Ботев” Пд по програма на 31.10/събота/, ще се играе на 30.10/петък/2026 г от 19.30 ч.

  • Срещата между отборите на ПФК „Локомотив” Пд и ПФК „Лудогорец 1945” Рз, ще се играе по програма на 31.10/събота/ от 14.00 ч, вместо от 15.00 ч.

  • Срещата ПФК „Дунав” Рс и ПФК „Левски” Сф, ще се играе по програма на 31.10/събота/ от 16.30 ч, вместо от 17.30 ч.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    3 5 Отговор
    Стадиона е на Литекс, който играе с лиценза на Етрополе цска го няма вече 10 години.

    Коментиран от #3, #4, #5

    19:11 21.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Елементарно 8

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Левски 1914":

    Когато левскар говори за Литекс,значи го е ял.Когато се хвали че е бил европейският отбор ЦСКА,е от редките случай.

    20:02 21.10.2026

  • 5 ЦСКА...

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Левски 1914":

    ....поне взе правилното решение да фслира о стартира от В група, но е единствения клуб у света, дето е обезпечил 43% кредиторите при закупуването на марката. Няма друг клуб който да е обезпечил повече от 15% кредиторите. Леца какво направи, три години взима лиценз, без да покрива критериите за това, порази всички закони и спортни нормативи, Леца държавната.....но празно главите им фенове се репчат, без да вденат материята, че са жалко на фона на всичките им престъпления..

    20:07 21.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове