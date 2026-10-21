БФС размести програмата на 14-ия кръг в Първа лига заради откриването на новия стадион на ЦСКА

Българският футболен съюз (БФС), по официално искане на ЦСКА и след пълно съгласуване с Българската професионална футболна лига (БПФЛ) и телевизията, държаща правата за излъчване, извърши ключови рокади в програмата за предстоящия 14-и кръг на Първа лига.

Промените засягат общо четири двубоя от кръга, като основната причина е историческото завръщане на "армейците" на техния изцяло нов и модерен стадион „Българска армия“. Столичното дерби между ЦСКА и Славия официално е фиксирано за събота, 31 октомври, от 19:30 часа.

За да се съобрази телевизионното излъчване и организацията около сигурността за откриването на съоръжението в Борисовата градина, СТК към БФС промени началните часове и дни на още три ключови сблъсъка:

Дунав – Левски: Промяна в програмата за гостуването на "сините" в Русе.

Локомотив Пловдив – Ботев Пловдив: Напасване в часа на голямото дерби на Пловдив.

Локомотив София – Лудогорец: Нова начална дата/час за домакинството на „железничарите“ срещу шампионите.

Ето цялото решение на СТК към БФС:

Решение - 21.10.2026 г

По искане на ПФК „ЦСКА“ Сф със съгласието на ФК и съгласувано с Нова Броудкастинг груп и БПФЛ, се правят следните промени в програмата на XIV – ти кръг от ППФЛ /efbet лига/:

Срещата между отборите на ПФК „ЦСКА” Сф и ПФК „Славия” Сф, по програма на 30.10/петък/2026 г., ще се играе на 31.10/събота/ от 19.30 ч.

Срещата между отборите на ПФК „Локомотив” Сф и ПФК „Ботев” Пд по програма на 31.10/събота/, ще се играе на 30.10/петък/2026 г от 19.30 ч.

Срещата между отборите на ПФК „Локомотив” Пд и ПФК „Лудогорец 1945” Рз, ще се играе по програма на 31.10/събота/ от 14.00 ч, вместо от 15.00 ч.

Срещата ПФК „Дунав” Рс и ПФК „Левски” Сф, ще се играе по програма на 31.10/събота/ от 16.30 ч, вместо от 17.30 ч.