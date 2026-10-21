БФС размести програмата на 14-ия кръг в Първа лига заради откриването на новия стадион на ЦСКА

Българският футболен съюз (БФС), по официално искане на ЦСКА и след пълно съгласуване с Българската професионална футболна лига (БПФЛ) и телевизията, държаща правата за излъчване, извърши ключови рокади в програмата за предстоящия 14-и кръг на Първа лига.
Промените засягат общо четири двубоя от кръга, като основната причина е историческото завръщане на "армейците" на техния изцяло нов и модерен стадион „Българска армия“. Столичното дерби между ЦСКА и Славия официално е фиксирано за събота, 31 октомври, от 19:30 часа.
За да се съобрази телевизионното излъчване и организацията около сигурността за откриването на съоръжението в Борисовата градина, СТК към БФС промени началните часове и дни на още три ключови сблъсъка:
Дунав – Левски: Промяна в програмата за гостуването на "сините" в Русе.
Локомотив Пловдив – Ботев Пловдив: Напасване в часа на голямото дерби на Пловдив.
Локомотив София – Лудогорец: Нова начална дата/час за домакинството на „железничарите“ срещу шампионите.
Ето цялото решение на СТК към БФС:
Решение - 21.10.2026 г
- По искане на ПФК „ЦСКА“ Сф със съгласието на ФК и съгласувано с Нова Броудкастинг груп и БПФЛ, се правят следните промени в програмата на XIV – ти кръг от ППФЛ /efbet лига/:
- Срещата между отборите на ПФК „ЦСКА” Сф и ПФК „Славия” Сф, по програма на 30.10/петък/2026 г., ще се играе на 31.10/събота/ от 19.30 ч.
- Срещата между отборите на ПФК „Локомотив” Сф и ПФК „Ботев” Пд по програма на 31.10/събота/, ще се играе на 30.10/петък/2026 г от 19.30 ч.
- Срещата между отборите на ПФК „Локомотив” Пд и ПФК „Лудогорец 1945” Рз, ще се играе по програма на 31.10/събота/ от 14.00 ч, вместо от 15.00 ч.
- Срещата ПФК „Дунав” Рс и ПФК „Левски” Сф, ще се играе по програма на 31.10/събота/ от 16.30 ч, вместо от 17.30 ч.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Левски 1914
Коментиран от #3, #4, #5
19:11 21.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Елементарно 8
До коментар #1 от "Левски 1914":Когато левскар говори за Литекс,значи го е ял.Когато се хвали че е бил европейският отбор ЦСКА,е от редките случай.
20:02 21.10.2026
5 ЦСКА...
До коментар #1 от "Левски 1914":....поне взе правилното решение да фслира о стартира от В група, но е единствения клуб у света, дето е обезпечил 43% кредиторите при закупуването на марката. Няма друг клуб който да е обезпечил повече от 15% кредиторите. Леца какво направи, три години взима лиценз, без да покрива критериите за това, порази всички закони и спортни нормативи, Леца държавната.....но празно главите им фенове се репчат, без да вденат материята, че са жалко на фона на всичките им престъпления..
20:07 21.10.2026