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На 48 години почина бившият треньор на вратарите в националния отбор Дарко Божович

На 48 години почина бившият треньор на вратарите в националния отбор Дарко Божович

25 Октомври, 2026 19:30 444 0

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Божович се лекуваше от рак на стомаха, а колегите му вратари в сръбския футбол стартираха хуманитарна кампания

На 48 години почина бившият треньор на вратарите в националния отбор Дарко Божович - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият вратар на Партизан Дарко Божович почина на 48-годишна възраст след тежко боледуване. Божович е свързан с българския футбол, тъй като бееш треньор на вратарите в националния отбор като част от щаба на селекционера Младен Кръстаич, предаде БТА.

Сръбският екип пристигна в България на 21-и юли 2022-а година и остана ангажиран с „лъвовете“ до 23-и октомври 2023-а. Те започнаха силно с победи над Република Северна Македония (1:0) и Гибралтар (5:1), над Кипър (2:0) в контролна среща, но след това в квалификациите за Евро 2024 тимът завърши без победа – четири равенства и четири поражения, което доведе и до раздялата.

Божович се лекуваше от рак на стомаха, а колегите му вратари в сръбския футбол стартираха хуманитарна кампания преди година, за да му помогнат с лечението му в Турция, съобщава Mozart Sport.

Роден в Подорица през 1978-а година, Божович има мачове за националния отбор на Черна гора, а най-големите му успехи са с Партизан – три шампионски титли в Сърбия. След края на състезателната си кариера работи като треньор.


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