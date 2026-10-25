На 48 години почина бившият треньор на вратарите в националния отбор Дарко Божович

Бившият вратар на Партизан Дарко Божович почина на 48-годишна възраст след тежко боледуване. Божович е свързан с българския футбол, тъй като бееш треньор на вратарите в националния отбор като част от щаба на селекционера Младен Кръстаич, предаде БТА.

Сръбският екип пристигна в България на 21-и юли 2022-а година и остана ангажиран с „лъвовете“ до 23-и октомври 2023-а. Те започнаха силно с победи над Република Северна Македония (1:0) и Гибралтар (5:1), над Кипър (2:0) в контролна среща, но след това в квалификациите за Евро 2024 тимът завърши без победа – четири равенства и четири поражения, което доведе и до раздялата.

Божович се лекуваше от рак на стомаха, а колегите му вратари в сръбския футбол стартираха хуманитарна кампания преди година, за да му помогнат с лечението му в Турция, съобщава Mozart Sport.

Роден в Подорица през 1978-а година, Божович има мачове за националния отбор на Черна гора, а най-големите му успехи са с Партизан – три шампионски титли в Сърбия. След края на състезателната си кариера работи като треньор.