Лионел Скалони остава начело на Аржентина до 2030 г.

Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони е близо до нов дългосрочен договор, който ще го задържи начело на националния отбор до 2030 година. Според информация на журналиста Сесар Луис Мерло Аржентинската футболна асоциация вече е постигнала устно споразумение със специалиста за удължаване на настоящия му контракт.

Договорът на 48-годишния треньор изтича през декември тази година, но двете страни са постигнали принципна договорка за продължаване на съвместната си работа. Към момента информацията е за устно споразумение, като официалното подписване на новия контракт предстои.

Лионел Скалони пое националния отбор на Аржентина през 2018 година и постепенно изгради състав, който постигна значими успехи на международната сцена.

Под негово ръководство аржентинците спечелиха Копа Америка през 2021 година, а година по-късно триумфираха и на Световното първенство в Катар. През 2024 година тимът защити континенталната си титла, като отново стигна до върха в Копа Америка.

Тези успехи затвърдиха позициите на Скалони и превърнаха продължаването на договора му в една от важните задачи пред ръководството на аржентинския футбол.

На Световното първенство през 2026 година Аржентина отново достигна до финалния двубой, но този път остана без трофея. „Албиселесте“ отстъпи на Испания с 0:1 в спора за световната титла.

Въпреки загубата във финала, постигнатото от Скалони през годините остава основен аргумент за доверието към него. Ако договорката бъде официализирана, специалистът ще получи възможност да продължи проекта си с аржентинския национален отбор поне до 2030 година.