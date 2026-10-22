Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Лионел Скалони остава начело на Аржентина до 2030 г.

Лионел Скалони остава начело на Аржентина до 2030 г.

22 Октомври, 2026 06:54 444 0

  • аржентина-
  • лионел скалони-
  • световно първенство-
  • копа америка

Аржентинската футболна асоциация вече е постигнала устно споразумение със специалиста

Лионел Скалони остава начело на Аржентина до 2030 г. - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони е близо до нов дългосрочен договор, който ще го задържи начело на националния отбор до 2030 година. Според информация на журналиста Сесар Луис Мерло Аржентинската футболна асоциация вече е постигнала устно споразумение със специалиста за удължаване на настоящия му контракт.

Договорът на 48-годишния треньор изтича през декември тази година, но двете страни са постигнали принципна договорка за продължаване на съвместната си работа. Към момента информацията е за устно споразумение, като официалното подписване на новия контракт предстои.

Лионел Скалони пое националния отбор на Аржентина през 2018 година и постепенно изгради състав, който постигна значими успехи на международната сцена.

Под негово ръководство аржентинците спечелиха Копа Америка през 2021 година, а година по-късно триумфираха и на Световното първенство в Катар. През 2024 година тимът защити континенталната си титла, като отново стигна до върха в Копа Америка.

Тези успехи затвърдиха позициите на Скалони и превърнаха продължаването на договора му в една от важните задачи пред ръководството на аржентинския футбол.

На Световното първенство през 2026 година Аржентина отново достигна до финалния двубой, но този път остана без трофея. „Албиселесте“ отстъпи на Испания с 0:1 в спора за световната титла.

Въпреки загубата във финала, постигнатото от Скалони през годините остава основен аргумент за доверието към него. Ако договорката бъде официализирана, специалистът ще получи възможност да продължи проекта си с аржентинския национален отбор поне до 2030 година.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове