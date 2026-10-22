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ЦСКА завърши 2:2 с Нордселанд, голям гаф "спъна" "червените" за победа

ЦСКА завърши 2:2 с Нордселанд, голям гаф "спъна" "червените" за победа

22 Октомври, 2026 22:22 540 3

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„Червените“ се добраха до точката две минути преди края на редовното време, а домакините играха с 10 души в последния четвърт час на двубоя

ЦСКА завърши 2:2 с Нордселанд, голям гаф "спъна" "червените" за победа - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА завърши 2:2 в гостуването на Нордселанд в изключително интересен мач от Лигата на конференциите. „Червените“ се добраха до точката две минути преди края на редовното време, а домакините играха с 10 души в последния четвърт час на двубоя. И двата гола за българския отбор вкара Леандро Годой (8, 88), а за датчаните на два пъти се разписа египетския национал Ибрахим Адел (55, 67).

Българският отбор започна много агресивно и в голяма степен изненада домакините. Още във втората минута грешка на датчаните при изнасянето на топката позволи на Стефано Сенси да шутира от дистанция. Андреас Хансен успя да отклони с върха на пръстите си, а след това и напречната греда помогна на вратаря.

"Червените", които играха в черно, поведоха в 8-ата минута. Сенси притисна Виктор Нелсон в наказателното поле на Нордселанд и топката отиде в Годой. Аржентинският нападател показа хладнокръвие и откри с удар по земя.

Две минути след това хубав шут на Питас профуча над вратата. В 14-ата минута Мартино затрудни стража на домакините с изстрел от дистанция. След още 120 секунди Годой овладя в наказателното поле между трима бранители и отправи мощен удар, който вратарят на домакините изби в корнер.

Първата възможност за Нордселанд се откри в 25-ата минута след центриране на Рунар Норхайм от десния фланг. Фьодор Лапоухов се поколеба при излизането и това позволи на Ибрахим Адел да стреля с глава, но стражът на ЦСКА блесна със страхотно спасяване. Минута преди почивката Адел стреля покрай вратата на ЦСКА.

Второто полувреме започна доста по-спокойно от първото, но в 55-ата минута се стигна до изравняване при безобидна ситуация. Лапоухов и Пастор не се разбраха кой да играе с топката на ъгъла на вратарското поле и от това се възползва Ибрахим Адел, който направи резултата 1:1.

Попадението като че ли смути "армейците", които приеха играта в своята половина. Час след началото на мача Лапоухов се намеси респектиращо, избивайки опасен шут на Янсен.

Вратарят обаче нямаше какво да направи в 68-ата минута, когато отново Адел прати топката зад гърба му. Крилото получи пас с пета от Янсен и с чудесен удар даде аванс на домакините.

След гола играта стана двуостра и положенията пред двете врати следваха едно след друго. Годой се озова сам срещу вратаря в 72-ата минута, финтира го, но от малък ъгъл не уцели мрежата. Малко по-късно Александър Линд надбяга централните защитници и излезе сам срещу Лапоухов, но и този път вратарят бе на висота.

В 76-ата минута Нордселанд остана с 10 души, след като Янсен получи втори жълт картон за фал в средата на терена. Секунди по-късно Алмейда намери Жордао и капитанът на ЦСКА шутира покрай вратата.

Грешен пас на Сенси в 82-ата минута едва не доведе до трети гол за Нордселанд. Резервата Йелте Расмусен остана очи в очи с Лапоухов, а беларуският национал изби с крак.

ЦСКА все пак стигна до изравнителен гол в 88-ата минута. Той отново бе дело на Годой, разписал се на празна врата след разбъркване в наказателното поле. След попадението двата отбора си спретнаха меле в мрежата на датчаните, а всичко завърши с три жълти картона.


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  • 1 Трътлю

    2 0 Отговор
    Като излязат в Европа тогава им лъсва Дивия на метастазите, да се видят колко струват без подпиране

    22:32 22.10.2026

  • 2 Хмм

    2 0 Отговор
    играли с 10 души датчаните

    22:35 22.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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