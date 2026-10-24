Майкъла: Това ни беше най-силният мач от 3-4 години

ЦСКА записа първа точка в основната фаза на Лигата на конференциите след ново добро представяне този път срещу Нордселанд. „Мач Телеграф“ се свърза с емблематичния футболист на „армейците“ Георги Илиев-Майкъла, за да коментира двубоя и предстоящите събития около отбора.

„Срещу Монако ЦСКА изигра един от най-добрите си мачове в последните 3-4 години, а срещу Нордселанд до 20-ата минута трябваше да води с 3:0. Трябваше да си решим мача много по-рано, а не да чакаме гол в 90-ата минута. Играта на отбора беше на ниво, но отново елементарни грешки в защита се оказаха фатални. Според мен този треньор ще въведе ред и дисциплина. Той ще ги научи, че не може в подобни важни мачове да допускаш подобни неточности. Първият гол на датчаните е срамен, няма нужда да го коментирам. Просто топката трябваше да бъде изчистена в корнер. Цялостно имаме проблеми както бековете, така и в центъра на отбраната в последните години. Веднага щом допуснем попадение, отборът губи своята агресията и характера. Един отбор се гради от вратар и защитници, ако нямаш качествени такива, няма как да направиш добър отбор. През годините се опитахме да въртим футболисти и треньори, за да я напаснем, но това не се случи. За да се решат проблемите, най-важна е спортно-техническата част: треньор, спортен директор и капитан. Те са хората, които гледат за бъдещето, а не за настоящето“, заяви Майкъла пред „Мач Телеграф“.

Нордселанд и ЦСКА завършиха наравно 2:2 в мач от втория кръг на основната фаза на Лигата на конференциите.

Леандро Годой отбеляза две попадения за ЦСКА, а за домакините на два пъти се разписа Ибрахим Адел. Датският тим завърши мача с 10 души след втори жълт картон на Янсен в 76-а минута.

Точката е първа за ЦСКА в турнира след поражението в първия кръг от Монако с 1:2 преди седмица, докато за Нордселанд равенството е второ поредно в турнира.