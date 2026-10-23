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ФИФА избра Катар за финала на Междуконтиненталната купа въпреки ракетните атаки

ФИФА избра Катар за финала на Междуконтиненталната купа въпреки ракетните атаки

23 Октомври, 2026 15:56 471 1

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Двубоят ще се проведе на 16 декември

ФИФА избра Катар за финала на Междуконтиненталната купа въпреки ракетните атаки - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ФИФА определи стадион „Ахмед бин Али“ в Ал Райян, Катар, за домакин на финала на Междуконтиненталната купа. Решението предизвиква въпроси за сигурността на голямото футболно събитие на фона на напрегнатата обстановка в региона и съобщенията за ракетни и дронови атаки на катарска територия.

Двубоят ще се проведе на 16 декември, а информацията за избрания стадион беше публикувана на официалния сайт на Пари Сен Жермен. Европейският клубен шампион ще се бори за трофея срещу победителя в турнира за Купата на претендентите.

В надпреварата участват мексиканският Депортиво Толука, носител на Шампионската купа на КОНКАКАФ, и южноафриканският Мамелоди Съндаунс, който е представител на африканския футбол. Към тях ще се присъедини и победителят в Копа Либертадорес за 2026 година.

През миналия декември Пари Сен Жермен спечели Междуконтиненталната купа след драматичен сблъсък с бразилския Фламенго. Редовното време завърши при резултат 1:1, а френският тим стигна до трофея след изпълнение на дузпи, спечелено с 2:1.

Изборът на Катар за домакин обаче поставя на дневен ред въпроса доколко подходяща е страната за провеждането на събитие от подобен мащаб предвид обстановката в Близкия изток. Според предоставената информация ирански ракетни и безпилотни атаки са засегнали различни райони на Катар, включително столицата Доха и индустриални обекти в Рас Лафан.

Голяма част от ракетите и дроновете са били прихванати от катарската противовъздушна отбрана. Въпреки това са съобщавани материални щети вследствие на падащи отломки и преки попадения, засягащи жилищни райони, летищна инфраструктура и енергийни съоръжения.

Катарските власти следят ситуацията и предприемат мерки за защита на страната на фона на регионалната ескалация. При тези обстоятелства решението за провеждане на международен футболен финал поставя въпроси относно организацията, безопасността на участниците и привържениците и възможните рискове около събитието.

Освен спортния аспект, изборът на Катар има и имиджово измерение. Провеждането на голям международен турнир предоставя възможност на страната да затвърди позициите си като домакин на престижни спортни прояви. Същевременно ФИФА е изправена пред необходимостта да съобрази организацията на събитието с актуалната обстановка и изискванията за сигурност.


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    Инфантино. Това е огромна корупционна формула за печелени на избори от негова страна.

    16:01 23.10.2026

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