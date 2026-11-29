Никола Цолов завърши на шесто място в основното състезание от Формула 2 в Катар. Победата на пистата „Лусайл“ спечели Алекс Дън, който изпревари Ноел Леон и Оливър Гьоте. Ритомо Мията и Габриеле Мини допълниха челната петица.

Цолов стартира седми и запази позицията си в началото. Българският пилот направи задължителното си спиране в бокса в края на шестата обиколка, но само тур по-късно на трасето излезе кола за сигурност. Причината беше инцидентът на Рафаел Виягомес в последния завой.

Таймингът се оказа решаващ за подреждането. Пилотите, които все още не бяха спрели, използваха неутрализацията, за да влязат в бокса, докато Цолов и Габриеле Мини вече бяха направили своите спирания. Така българинът загуби две позиции, а Дън прескочи Мини и се оказа начело във виртуалното класиране. Формула 2 определи разместването като „голямо разместване в подреждането“.

След това състезанието беше спряно с червен флаг заради пораженията по предпазната стена. След забавяне от повече от половин час пилотите се върнаха на трасето зад кола за сигурност, а надпреварата беше подновена с летящ старт.

Цолов навакса в края

След рестарта Цолов първо се пребори с Джошуа Дюрксен, а по-късно се възползва и от контакта между Уго Угочукву и Себастиан Монтоя. Угочукву получи 10-секундно наказание за инцидента, а Цолов продължи да се движи непосредствено зад него.

В 29-ата обиколка българинът изпревари Угочукву с помощта на системата DRS и се изкачи до осмото място. След спиранията в бокса на лидерите Цолов напредна до шестата позиция, на която остана до финала.

Дън излезе начело преди финала в Абу Даби

С победата си Алекс Дън се изкачи от третото на първото място в генералното класиране. Ирландецът вече има 218 точки и води с пет пред Цолов. Трети е Рафаел Камара с 207 точки, но бразилецът вече не участва във Формула 2, след като премина във Формула 1.

Последният кръг за сезона ще се проведе на пистата „Яс Марина“ в Абу Даби между 4 и 6 декември. Именно там ще бъде решена титлата във Формула 2 между Дън и Цолов.

Източници: sportal.bg, formula1.com