Ужас за звезда на Трабзонспор! Андре Онана катастрофира в Турция

Вратарят на Трабзонспор Андре Онана е претърпял автомобилна катастрофа в Турция. За щастие, бившият страж на Интер и Манчестър Юнайтед се е разминал без тежки наранявания, съобщава предоставената информация.

Инцидентът е станал снощи, само часове след победата на турския тим с 2:0 над Хартс в Лигата на конференциите.

Камерунският национал пътувал към дома си заедно със своето семейство, когато автомобил, движещ се с висока скорост, ударил колата му отзад. Сблъсъкът предизвикал верижна катастрофа на пътя край Йомра, в близост до Трабзон.

След произшествието Онана бил откаран в болница за медицински прегледи. Лекарите не установили сериозни травми и вратарят бил изписан.

Инцидентът идва малко преди важния европейски сблъсък на Трабзонспор с ЦСКА. Турският тим трябва да гостува на българския представител в София на 26 ноември от 22:00 часа в двубой от основната фаза на Лигата на конференциите.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Manchester United goalkeeper André Onana was taken to HOSPITAL following a serious car accident in Turkey! The 30-year-old, currently on loan at Trabzonspor, was travelling with his family when his car was reportedly hit from behind at HIGH SPEED, causing it to collide with another vehicle. — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 23, 2026