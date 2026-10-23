Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ужас за звезда на Трабзонспор! Андре Онана катастрофира в Турция

Ужас за звезда на Трабзонспор! Андре Онана катастрофира в Турция

23 Октомври, 2026 18:49 460 0

  • андре онана-
  • трабзонспор-
  • автомобилна катастрофа-
  • цска-
  • лига на конференциите-
  • манчестър юнайтед

Лекарите не установили сериозни травми и вратарят бил изписан

Ужас за звезда на Трабзонспор! Андре Онана катастрофира в Турция - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вратарят на Трабзонспор Андре Онана е претърпял автомобилна катастрофа в Турция. За щастие, бившият страж на Интер и Манчестър Юнайтед се е разминал без тежки наранявания, съобщава предоставената информация.

Инцидентът е станал снощи, само часове след победата на турския тим с 2:0 над Хартс в Лигата на конференциите.

Камерунският национал пътувал към дома си заедно със своето семейство, когато автомобил, движещ се с висока скорост, ударил колата му отзад. Сблъсъкът предизвикал верижна катастрофа на пътя край Йомра, в близост до Трабзон.

След произшествието Онана бил откаран в болница за медицински прегледи. Лекарите не установили сериозни травми и вратарят бил изписан.

Инцидентът идва малко преди важния европейски сблъсък на Трабзонспор с ЦСКА. Турският тим трябва да гостува на българския представител в София на 26 ноември от 22:00 часа в двубой от основната фаза на Лигата на конференциите.



Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове