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Роналдо отново блести! Ал-Насър спечели, а португалецът се разписа

Роналдо отново блести! Ал-Насър спечели, а португалецът се разписа

23 Октомври, 2026 20:22 316 0

  • кристиано роналдо-
  • ал-насър-
  • саудитска професионална лига-
  • футбол-
  • ал-файсали

Тимът на португалската суперзвезда стигна до трите точки с попадения в началото на второто полувреме и в заключителната част на двубоя

Роналдо отново блести! Ал-Насър спечели, а португалецът се разписа - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Кристиано Роналдо отбеляза гол при успеха на Ал-Насър с 3:1 като гост на Ал-Файсали в среща от 11-ия кръг на Саудитската професионална лига. Тимът на португалската суперзвезда стигна до трите точки с попадения в началото на второто полувреме и в заключителната част на двубоя.

Гостите започнаха ударно и поведоха още в 4-ата минута. Абдула Ал Хамдан се разписа след отлично подаване на Садио Мане, давайки ранен аванс на своя отбор.

След почивката Ал-Насър увеличи преднината си. В 49-ата минута Кристиано Роналдо се възползва от асистенция на Жоао Феликс и прати топката във вратата за 0:2.

Само три минути по-късно португалецът отново отпразнува гол, но радостта му бе кратка. След намесата на системата ВАР попадението не бе зачетено заради засада.

Ал-Файсали върна интригата в 66-ата минута, когато Тео Бонгунда намали изоставането на домакините. Ал-Насър обаче не позволи на съперника да стигне до изравняване. В 79-ата минута бразилецът Анжело отбеляза третия гол за гостите и сложи точка на спора.

С победата Ал-Насър събра 25 точки и заема второто място в класирането. Ал-Файсали остава на 15-а позиция със седем пункта.


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