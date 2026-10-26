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Спортът по ТВ в понеделник (26 октомври)

Спортът по ТВ в понеделник (26 октомври)

26 Октомври, 2026 06:19 358 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в понеделник (26 октомври) - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Макс спорт 3

01:00 НХЛ: "Уинипег Джетс" - "Монреал Канейдиънс"
14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, Валентин Вашеро - Мариано Навоне
16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, Холгер Руне - Кентен Алис

Макс спорт 4

03:00 Футбол: МЛС, "Лос Анджелис" - "Лос Анджелис Галакси"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Севиля" - "Осасуна"

Макс спорт 2

04:00 НХЛ: "Ванкувър Кенъкс" - "Минесота Уайлд"

Макс спорт 1

14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, Матео Беретини - Томас Ечевери
16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, Томаш Махач - Алекс де Минор
21:00 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, Лука ван Аше - Лърнър Тиен

БНТ 3

15:00 Борба: СП в Астана, кл. стил, финали

Нова спорт

15:45 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Нефтчи" - "Ал Итихад"
18:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Ахли" - "Ал Гарафа"
20:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Кадисия" - "Ал Сад"

Диема спорт

17:00 Футбол: Първа лига, "Локомотив" (Пловдив) - "Славия"
19:30 Футбол: Първа лига, ЦСКА - "Лудогорец"
22:00 Футбол: Англия, Лига 2, "Уолсол" - "Салфорд"

Диема спорт 3

20:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Насър" - "Ал Уасъл"

Диема спорт 2

21:30 Футбол: Лига 1, "Пари Сен Жермен" - "Олимпик" (Лион)

bTV Action

22:00 Футбол: церемония по връчване на "Златната топка" за 2026 г.


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