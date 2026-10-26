Спортът по ТВ в понеделник (26 октомври)

Макс спорт 3
01:00 НХЛ: "Уинипег Джетс" - "Монреал Канейдиънс"
14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, Валентин Вашеро - Мариано Навоне
16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, Холгер Руне - Кентен Алис
Макс спорт 4
03:00 Футбол: МЛС, "Лос Анджелис" - "Лос Анджелис Галакси"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Севиля" - "Осасуна"
Макс спорт 2
04:00 НХЛ: "Ванкувър Кенъкс" - "Минесота Уайлд"
Макс спорт 1
14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, Матео Беретини - Томас Ечевери
16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, Томаш Махач - Алекс де Минор
21:00 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, Лука ван Аше - Лърнър Тиен
БНТ 3
15:00 Борба: СП в Астана, кл. стил, финали
Нова спорт
15:45 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Нефтчи" - "Ал Итихад"
18:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Ахли" - "Ал Гарафа"
20:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Кадисия" - "Ал Сад"
Диема спорт
17:00 Футбол: Първа лига, "Локомотив" (Пловдив) - "Славия"
19:30 Футбол: Първа лига, ЦСКА - "Лудогорец"
22:00 Футбол: Англия, Лига 2, "Уолсол" - "Салфорд"
Диема спорт 3
20:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Насър" - "Ал Уасъл"
Диема спорт 2
21:30 Футбол: Лига 1, "Пари Сен Жермен" - "Олимпик" (Лион)
bTV Action
22:00 Футбол: церемония по връчване на "Златната топка" за 2026 г.
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