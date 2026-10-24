Арсенал се възползва от грешката на Сити и изравни точките с лидера

Арсенал победи Евертън с 2:0 на „Емирейтс“ и се възползва от загубата на Манчестър Сити с 1:2 при гостуването на Астън Вила. Така двата отбора вече имат по 21 точки във Висшата лига. За успеха на лондончани се разписаха Езри Конса и Габриел Магаляеш.

Арсенал поведе още в седмата минута. Мартин Йодегор изпълни корнер, а Габриел засече топката с глава. Ударът му срещна напречната греда, но Конса реагира най-бързо при добавката и изпрати топката в мрежата. Това беше първият гол на защитника за Арсенал.

Евертън не се отказа да атакува. Джеймс Гарнър пробва удар от дистанция, а изстрел на Тайрик Джордж след рикошет в Бен Уайт премина близо до вратата. Най-опасната ситуация за гостите дойде след корнер на Киърнан Дюсбъри-Хол. Давид Рая не се намеси убедително, но Габриел изчисти топката от голлинията.

Арсенал продължи да търси второ попадение. Нони Мадуеке стреля неточно след комбинация с Деклан Райс, а след това отново беше близо до гола. Райс също затрудни Джордан Пикфорд от пряк свободен удар, докато Мерино изпрати топката с глава над вратата преди почивката.

Габриел сложи край на интригата

Втората част започна с нов натиск на домакините. В 56-ата минута Габриел се контузи при опит за защитно действие, след като кракът му попадна в тревата. Бразилецът получи медицинска помощ и продължи играта.

Микел Артета пусна Рикардо Калафиори, Бруно Гимараеш и Кай Хаверц, а малко по-късно Арсенал удвои преднината си. Бен Уайт проби по фланга и центрира към далечната греда, където Габриел засече топката с глава за 2:0. Това беше неговият 21-ви гол във Висшата лига.

Евертън опита да се върне в мача с включването на Тайлър Диблинг и Хейдън Хакни, но не успя да създаде достатъчно положения. В края Габриел се намеси решително и с шпагат спря Тиерно Бари след подаване на Диблинг.

По-рано през деня Манчестър Сити допусна първата си загуба за сезона при 1:2 срещу Астън Вила. Николас Джаксън отбеляза и двата гола за домакините, а поражението остави Сити с 21 точки, колкото вече има и Арсенал.

Следващият мач на Арсенал е гостуването на Флийтууд на 27 октомври в четвъртия кръг на Купата на лигата. Евертън ще приеме Нюкасъл в същия турнир на 29 октомври.

Източници: goal.com, skysports.com, app.standard.co.uk