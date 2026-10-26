Манчестър Сити вика агентите на Холанд на спешна среща за бъдещето му

Манчестър Сити планира среща с представителите на Ерлинг Холанд през ноември, на която ще бъде обсъдено бъдещето на нападателя. Информацията е на “Sports Illustrated”, а разговорите идват в момент, когато ситуацията около английския клуб остава несигурна заради случая с предполагаемите нарушения на финансовите правила на Висшата лига.

Сити беше признат за виновен по обвиненията, свързани със сериозни нарушения на финансовите разпоредби на първенството. Възможните последици от случая поставят въпроси за бъдещето на клуба и способността му да задържи най-големите си звезди, ако в крайна сметка бъдат наложени тежки санкции. Засега обаче не е ясно какво наказание ще последва и дали то ще се отрази пряко на трансферните планове на „гражданите“.

Холанд е сред футболистите, около които със сигурност ще има най-голям интерес, ако се стигне до промяна в стратегията на клуба. Норвежецът е основната голова фигура на Сити, а дългосрочният му договор, който според предишни информации е до лятото на 2034 г., дава на английския клуб силна позиция при евентуални преговори.

Предстоящата среща през ноември ще даде възможност на двете страни да обсъдят ситуацията и плановете за следващите сезони. Към момента няма потвърждение, че Холанд иска да напусне Манчестър Сити.